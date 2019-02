La colère gronde au lycée de Bellac où une professeure n'est toujours pas remplacée après 6 semaines d'absence

Bellac, France

A quatre mois des épreuves du Bac, les élèves de terminale Science de l'Ingénieur sont très inquiets au lycée général et technique Jean Giraudoux à Bellac dans le nord de la Haute-Vienne. Depuis début janvier, une professeure de leur matière principale, coefficient 8 en juin prochain, est absente et toujours pas remplacée alors que le rectorat est normalement dans l'obligation de trouver un remplaçant si l’absence dépasse 15 jours. Un délai largement dépassé.

On ne va pas pouvoir rattraper tout ce retard - une élève

D'où l'inquiétude grandissante des élèves concernés comme Chloé :"On a loupé au moins 35 heures de cours depuis début janvier. Ce n'est pas normal qu'il n'y ai pas de professeur remplaçant. Ce n'est pas une petite absence ! Quand on n'a pas de cours dans sa principale matière, on ne peut pas partir bien pour le Bac. Et même si un remplaçant vient maintenant, on ne va pas pouvoir rattraper tout ce retard. On commence vraiment à s'inquiéter pour le Bac."

C'est pourquoi les parents d’élèves demandent au rectorat de réagir au plus vite. Y compris pour remplacer l'infirmière, également absente et non remplacée depuis début janvier explique Yves Petit, délégué FCPE au lycée de Bellac :"On demande le remplacement immédiat de la professeure de Science de l’ingénieur et de l'infirmière. Et que des aménagements soient faits pour que les élèves puissent rattraper les cours et mener à bien leurs projets. Pour qu'ils ne soient pas pénalisés par rapport aux autres élèves."

Une absence peut en cacher une autre

En attendant, la solidarité s'organise. Un professeur du lycée Turgot à Limoges, qui intervient aussi à Bellac, dépanne autant qu'il peut. Mais cette situation n'est pas acceptable selon Baptiste Souchaud, un professeur de mathématique inquiet pour les élèves concernés :"Ils sont un peu désespérés. Ils n'ont pas de cours de SI. Le baccalauréat s'approche et il leur manque des éléments. On s'inquiète pour eux et on trouve ça très étrange que le rectorat ne parvienne pas à trouver un remplaçant pour cette matière qui est très importante pour cette section là. On essaye de pallier avec des initiatives individuelles. Des profs essayent de venir quand ils peuvent, en plus de leur temps plein, pour dépanner les élèves. Mais on estime que le "système" Education Nationale devrait être en mesure de pallier ces absences là."

Et si il parle d’absences au pluriel, c'est parce qu'il y en a eu d'autres depuis le début de l'année scolaire. Des absences de trois semaines non compensées dans d'autres matières. Sans oublier l'infirmière, elle aussi absente depuis début janvier et toujours pas remplacée alors que le proviseur a trouvé quelqu'un pour cet établissement qui accueille aussi 50 élèves en internat. Mais le rectorat a refusé. Cela ne passe pas auprès d'Yves Petit, dont la fille est en 1ère à Bellac :"On a clairement l'impression que les économies justifient tout et que la vie des élèves, leur santé et leur sécurité, n'a aucune valeur aux yeux du rectorat. On est amer et en colère." Des parents et des profs pour qui ce traitement ne fait que renforcer le sentiment de déclassement déjà très répandu dans les secteurs ruraux comme celui de Bellac.