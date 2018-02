Les Epesses, France

C'est Françoise Gatel qui a déposé cette proposition de loi, examinée le 21 février au Sénat. La sénatrice centriste d'Ille-et-Vilaine estime que le statut juridique des écoles hors contrat est trop lacunaire et permet des dérives. Elle veut donc mieux encadrer le régime d'ouverture de ces écoles qui restent ultra-minoritaires en France (environ 0,5% des établissements) mais se développent depuis quelques années. Aujourd'hui, n'importe qui, titulaire du baccalauréat et âgé de plus de 21 ans, peut créer un établissement hors contrat à condition de déposer une déclaration préalable auprès des autorités administratives, qui ont ensuite entre une semaine (pour les mairies) et deux mois (pour les services de l'Etat) pour déposer un recours et, éventuellement, s'y opposer pour des raisons de "bonnes mœurs" ou "d'hygiène". Ensuite, une fois ouverte, cette école peut subir des "contrôles" aléatoires. La proposition de loi centriste, "saluée" par le ministre Jean-Michel Blanquer jeudi sur France 2, veut notamment allonger les délais de recours (à deux et trois mois) , obliger ces écoles à publier obligatoirement avant ouverture les noms et titres des enseignants recrutés, et renforcer les sanctions financières en cas de non respect des procédures.

Nicolas de Villiers Copier

En Loire-Atlantique, on compte onze écoles hors contrat (dont des écoles Diwan en langue bretonne ou des établissements catholiques comme le Cours Jean-Paul 2 à Saint-Lumine-de-Clisson). Il y en a cinq en Vendée, dont l'Académie du Puy du Fou, créée il y a deux ans et demi. Cette école primaire "arts et études" accueille 120 élèves, de la petite section au CM2. Son président, Nicolas de Villiers, estime que "cette proposition de loi est dangereuse. Elle contient des dispositions extrêmement contraignantes, s'agissant de la création et du développement d'une école hors contrat, par exemple dans le choix des professeurs ou des cadres pédagogiques. Elle restreint énormément les possibilités de choisir des gens issus du monde de l'entreprise ou du monde artistique." Le président de l'Académie du Puy du Fou ajoute qu'il ne faut "pas opposer les modèles des écoles sous contrat et hors contrat, qui sont complémentaires". Pour Nicolas de Villiers, les écoles hors contrat "peuvent permettre plus de souplesse et d'innovation pédagogique" et il "ne faut pas les entraîner par le fond au motif, simplement, que certaines de ces écoles pourraient connaître des dérives". On se souvient de certains précédents comme l'école coranique Al-Badr à Toulouse, autorisée par la justice, ou cette école hors contrat en Ile-de-France dans laquelle un manuel expliquait aux élèves que "Pétain a sauvé la France" durant la seconde guerre mondiale.

Annick Billon Copier

Interrogée par France Bleu Loire Océan, la sénatrice UDI de Vendée, Annick Billon, rapporteure de cette proposition de loi, se défend de chercher à "freiner la volonté de ceux qui veulent ouvrir" des écoles hors contrat : "nous ne souhaitons absolument pas remettre en question le système déclaratif [pour ouvrir une école privée hors contrat]. (...) La volonté est de simplifier et mieux encadrer. Juste un exemple : on peut s'opposer [à une ouverture] sur motif de bonnes mœurs. Moi aujourd'hui, les bonnes mœurs, je ne sais pas ce que ça veut dire. Autre exemple : aujourd'hui, les conditions d'accessibilité et de sécurité ne sont pas prises en compte. C'est quelque chose qui sera pris en compte désormais. Donc ce sont des choses très techniques que nous souhaitons mettre en place, qui en aucun cas ne souhaitent s'opposer à la liberté d'enseignement et à la création d'établissements privés hors contrat."