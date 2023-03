Une quarantaine de parents enseignants et citoyens rassemblés contre la fermeture du collège Watteau ce lundi

Dalila maman d'une élève de 4° 'dénonce la méthode "je ne comprends pas la brutalité, la rapidité de l'annonce". Comme tous ici, elle met en avant les qualités d'un "collège familial avec un enseignement de qualité" avec des classes à une vingtaine d'élèves juste à côté du lycée ce qui permet de faire une transition en douceur selon elle.

ⓘ Publicité

Sentiment partagé par Rémy Lévêque président de la PEEP, " cette richesse là on est en train de s'assoir dessus" ou Aurélie qui travaille dans un gros établissement du Valenciennois " c'est pas là qu'ils vont mieux apprendre et être mieux accompagnés".

Depuis l'annonce elle a bien du mal à réconforter sa fille "très perturbée, elle pleure".

loading

L'inquiétude aussi des parents des autres collèges

Des centaines de messages d'indignation ont fleuri ce we sur les réseaux sociaux de Valenciennois attachés au collège, certains sont au rassemblement, et des parents d'autres collèges sont aussi là inquiets des répercussions dans leur établissement, comme Catherine représentante des parents d'élèves du collège Watteau qui se demande comment les équipes vont absorber les nouveaux venus alors qu'il est déjà "saturé avec une trentaine d'élèves par classe".

Les manifestants craignent aussi un départ massif des enfants vers le privé.

Un enseignant est aussi tombé des nues en apprenant la nouvelle car selon lui " il n'y avait aucun signe préalable de fermeture" si ce n'est que "on nous supprime des dérogations d'année en année pour limiter les entrées, donc il nous font mourir progressivement et après ils disent vous n'avez plus assez d'élèves alors on vous ferme".

Il dénonce aussi le manque d'informations sur le devenir des enseignants, il craint que certains "en allemand ou en arts plastiques où il y a peu de postes se retrouvent à 100km d'ici"

Une marche samedi entre le collège et la mairie

Une marche entre le collège et la mairie est programmée ce samedi matin. Une pétition en ligne a déjà recueilli plus de 1400 signatures contre la fermeture du collège. Le SNES-FSU et le SNEP FSU dénoncent dans un communiqué cette décision.

Et ce mardi au conseil municipal de Valenciennes, le groupe Valenciennes Verte et solidaire va poser une question au maire Laurent Degallaix, également conseiller départemental.