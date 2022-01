Une rentrée de plus sous le signe du Covid à Limoges

Comme prévu, demain c'est la rentrée et elle sera masquée pour les enfants de plus de 6 ans. Le gouvernement n'a pas souhaité la reporter comme le recommandait une cinquantaine de médecins. Un retour en classe nécessaire pour parents et grands-parents si tout le monde reste vigilent face au Covid.

C'est une rentrée de plus marquée sous le signe du Covid. Malgré la circulation du variant Omicron, et l'apparition du masque sur les visages des enfants de plus de 6 ans, tout le monde reprend l'école. Un père de famille rencontré sur une aire de jeu dans le centre de Limoges souhaite que sa fille retrouve le chemin des classes "si le personnel est présent et qu'il n'y a pas de stress supplémentaire par rapport aux conditions d'accueil des enfants." Il est important pour lui de préserver leur apprentissage et leur bien être. "Il ne faut pas qu'ils perdent le rythme, la sociabilisation faut pas que ça se perde, le lien social c'est essentiel".

Sa fille n'est pas du même avis. "C'est nul l'école", lâche-t-elle, agrippée à une corde de la structure de jeu. Elle aurait aimé rester plus longtemps en vacances mais comme tout le monde, elle jouera lundi avec ses copines et ses copains dans la cour de récréation.

Le Covid ? qu'il est nul !

Un peu plus loin, une jeune grand-mère infirmière pense que ce retour en classe "va être un peu compliqué parce que tout le monde s'est retrouvé pendant ces fêtes." Il faudra alors que tout le monde redouble de vigilance en mettant "l'accent sur les gestes barrières, la vaccination. Et puis on va attendre et on va croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de forme grave", ajoute-t-elle. S'il pouvait parler au Covid, son petit-fils Alec, qui est content de retrouver ses copains et la classe de mathématiques lui dirait "qu'il est nul !"