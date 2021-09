Une rentrée des classes "dans le flou" pour les professeurs selon le SNES-FSU de la Loire

La rentrée aurait pu être plus sereine pour Emmanuelle Richard, professeure de français au lycée de Forez à Feurs, invitée de France Bleu Saint-Etienne Loire ce mercredi 1er septembre.

Point positif pour l'élue du Snes-Fsu, c'est l'installation pendant l'été de purificateurs d'air dans une trentaine de lycée de Loire. "C'est une très bonne idée." Le syndicat demande depuis le début de la pandémie "que les établissements s'équipent en purificateurs d'air, en capteurs de CO2, en extracteurs de CO2. [...] Maintenant, il faut que les collectivités territoriales s'emparent des annonces ministérielles et équipent les établissements." Car en fonction des moyens des mairies, ce n'est pas toujours évident d'investir dans ces équipements qui coûte un millier d'euros pièce. Et le syndicat d'alerter également sur la nécessité également de travaux, car dans certains établissement il est compliqué d'aérer.

Le ministre a dit qu'il allait donner des renseignements après la rentrée des classes. Donc, on verra bien. Nous, on est un petit peu inquiet parce qu'il va falloir que l'on sache très rapidement.

En revanche, l'enseignante s'oppose à la mesure annoncée par le Ministre de l'éducation pendant l'été, qui prévoit que seuls les élèves vaccinés pourraient rester en classe si un cas de Covid était détecté dans la classe au collège ou au lycée. _"_On ne voit pas nous, puisqu'on n'a pas encore le don d'ubiquité, comment on va pouvoir faire cours à la fois aux élèves qui sont restés en classe et à ceux qui seront à la maison."

Quid du pass sanitaire pour les sorties scolaires?

Mais le plus gros point d'interrogation reste le pass sanitaire. Il n'y en aura pas dans les classes a promis Jean-Michel Blanquer. Mais dans les faits, comment faire pour les cours de natation ou les sorties scolaires au musée? Alors que les cours reprennent demain, les enseignants n'ont pas de réponse. "Le ministre a dit qu'il allait donner des renseignements après la rentrée des classes. Donc, on verra bien. Nous, on est un petit peu inquiet parce qu'il va falloir que l'on sache très rapidement. Moi, personnellement, j'emmène des élèves au théâtre dès le mois de septembre, donc dans les établissements qui accueillent du public. Il va bien falloir que on soit qu'on ait des informations beaucoup plus précises pour savoir ce que l'on fait avec. Tout ça, ça reste encore extrêmement flou."