Déconfinement : une rentrée des classes progressive à Béziers

Après les enseignants ce lundi, c'est au tour des élèves de retrouver le chemin de l'école dans le Bitérrois. Après deux mois de confinement, seules six écoles élémentaires et autant de maternelles rouvrent ce mardi 12 mai 2020 sur les 43 établissements que compte la ville.

Il s'agit des écoles les Amandiers (élémentaire et maternelle), Roland-Boudard, Malbosc (élémentaire et maternelle), Jaurès (élémentaire), Oiseaux (élémentaire et maternelle), Oliviers (maternelle), Romarins (élémentaire) et Pelisson (maternelle). Les autres rouvrent ce jeudi (15 élémentaires et 16 maternelles).

Une rentrée avec une grande inconnue, celle du nombre d'enfants présents. Après un premier sondage, un peu plus d'un tiers des parents ont l'intention d'envoyer leurs enfants cette semaine.

Cette rentrée nécessite une logistique particulière explique Alberte FREY, l'adjointe chargée de la petite enfance et de l'école à la ville de Béziers Copier

7.200 enfants scolarisés dans les écoles municipales.

Des mesures draconiennes sont pourtant prises dans chaque établissement pour protéger les enfants et le personnel, mais aussi pour rassurer les parents d'élèves dont certains ont manifesté une inquiétude : nettoyage d'école au quotidien avec des produits spécifiques, mise en place de sens de circulation, des récréations décalées, mise à disposition de gel désinfectant et masques.

Dans le centre de Béziers, cette rentrée progressive en plusieurs étapes est orchestrée par Patricia Perrier, l'inspectrice d'éducation nationale en charge des 22 établissements scolaires du centre de Béziers (plus de 4.000 élèves).

''Un investissement de tous les services et tous les personnels permet cette rentrée'' dixit Patricia Perrier Copier

Un élève sur trois revient en classe cette semaine

C'est le cas par exemple à l'école Primaire Riquet-Renan Béziers. Cet établissement classé en Rep+ est le plus important de l'Hérault. Ici, la rentrée n'a lieu, que jeudi. Les directeurs d'établissements se sont donnés du temps pour nettoyer ce qui devait l'être et agencer les salles. Les classes ont été divisées en deux. Cours le matin pour un groupe d'élèves, enseignement l’après-midi pour un autre afin de ne pas avoir un trop grande nombre d'élèves au même moment dans l'établissement.

''Cette rentrée éclatée était nécessaire explique Sandrine Esco, la directrice de l'école primaire Riquet-Renan à Béziers Copier

Pas plus de cinq à six élèves par classe

Dans cet établissement la rentrée est échelonnée. Les enfants arriveront jeudi, par niveau, à quatre endroits différents au lieu de deux habituellement et avec 10 minutes de décalage. Les récréations ont été échelonnées. La distance évidemment sera respectée entre chaque élève. Pas plus de deux à trois classes au même moment dans la cour. Chaque enseignant prend également ses dispositions dans sa classe.

''Les élèves ne pourront plus se déplacer comme avant'' explique Nicolas Lantenois professeur de CE1 Copier

Quand aux repas fournis par les parents, ils seront pris en classe, la cantine ne fonctionnant pas pour le moment à Béziers.