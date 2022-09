Une rentrée des classes "tout à fait optimale et sereine" dans l'Indre

72.000 élèves berrichons retrouvent le chemin de l'école, du collège et du lycée ce jeudi matin. Auront-ils tous un professeur ou un enseignant pour les accueillir ? Dans l'Indre et le Cher, les services de l'Académie se veulent rassurants.

Les vacances sont finies, les grasses matinées également, l'heure de la rentrée scolaire a sonné pour plus de 72.000 élèves berrichons : 41.000 dans le Cher et 31.000 dans l'Indre. Si le Covid n'occupe plus tous les esprits - avec un protocole sanitaire qui ne repose que sur des recommandations - l'inquiétude principale tourne autour des effectifs. "Dans le premier degré, chaque élève aura un enseignant dans sa classe et nous n'avons pas eu recours à des contractuels. Dans le second degré, il y a toujours quelques nominations à faire encore et c'est en train de se finaliser", assure Jean-Paul Obellianne, directeur académique des services de l'Éducation nationale de l'Indre.

Il salue une rentrée scolaire "tout à fait optimale, sereine, dans des conditions normales," après deux années marquées par le Covid. L'autre crainte concernait les transports scolaires. La pénurie de chauffeurs n'a visiblement pas d'impact sur les transports, selon la région Centre-Val de Loire. "Je vais être très prudent. A priori, tout devrait se dérouler normalement ce matin mais les collectivités en charge du dossier nous ont fait savoir qu'il n'y avait pas de réserves de chauffeurs et que la situation reste tendue", souligne Jean-Paul Obellianne.