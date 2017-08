Une rentrée des collèges marquée par plus de sécurité

A quelques jours de la rentrée 2017, le département et l'académie ont présenté les effectifs et les nouveautés pour les collèges. La sécurité des établissements est au cœur des préoccupations.

Avec 49.716 élèves inscrits dans le public ou dans le privés, répartis dans 91 établissements, le nombre de collégiens est en hausse de 176 individus. En face, l'inspecteur d'académie certifie que les effectifs encadrant sont suffisants, des postes ont même été obtenus. Mais la nouveauté de cette rentrée 2017 ce sont les tourniquets installés aux entrées des collèges. Des portiques automatiques qui se déclenchent grâce à une puce insérée dans les carnets de correspondance. Le système électronique est synchronisé avec les emplois du temps et l'enfant ne rentre et sort que quand il en a l'autorisation. "L'époque est comme ça déplore Annabelle. On est obligé de mettre ces systèmes et cela nous rassure nous les parents mais aussi les enfants". Pour l'instant 4 collèges ont été équipés (A. Daudet, J. Romain à Nice, J. Pagnol à Saint-Laurent et P. Picasso à Vallauris), 11 autres le seront durant l'année 2017/2018. Des équipements qui coûtent 6 millions d'euros et qui font partie plus globalement du plan sécurité des collèges.