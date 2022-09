Une rentrée en Moselle "la plus sereine possible" pour le recteur de l'Académie Nancy-Metz

176.765 exactement. C'est le nombre d'élèves appelés à retrouver leur classe ce jeudi 1er septembre, jour de rentrée scolaire en Moselle comme partout en France. Une rentrée particulière également pour le recteur de l'Académie Nancy-Metz, Richard Laganier, arrivé au début de l'été.

Peu de nouveaux contractuels

Une "rentrée sera la plus sereine possible" assure le recteur qui souligne le contexte sanitaire bien plus favorable que ces deux dernières années, mais qui n'occulte pas pour autant les questions "liées aux ressources humaines."

Mais la Lorraine n'est pas la plus affectée par le manque d'enseignants selon Richard Laganier qui avance les chiffres de 8% de contractuels sur les 14.000 personnels du second degré. "C'est encore beaucoup trop" concède-t-il, précisant qu'il s'agit davantage de renouvellements que de recrutements. Des nouveaux professeurs dont la formation ne sera pas escamotée : "Il y avait nécessité de proposer quelques journées de formation avant la prise en charge des élèves [...] tout de suite avant la rentrée de classe. Mais il y aura ensuite une offre de formation qui permettra de consolider le travail des personnels fonctionnaires stagiaires et des quelques contractuels complémentaires que nous avons recrutés pour assurer cette rentrée."

"La mère des batailles"

Après plusieurs années marquées par des réformes importantes, telle que la réforme du Bac, cette nouvelle année scolaire sera celle de l'accentuation des fondamentaux pour les élèves des classes élémentaires. "La mère des batailles" explique Richard Laganier, "parce qu'un élève qui sort du premier degré avec des fragilités pénalise la poursuite de son parcours scolaire."

Toujours pour les écoliers, la nouveauté de l'année sera la pratique du sport, une demi-heure par jour. Les collégiens seront, pour leur part, mieux sensibilisés au monde du travail. "En sortie de 3e, un élève n'a, en moyenne, connaissance que d'une dizaine de métiers" déplore le recteur, "il y a un énorme enjeu autour de la sensibilisation des jeunes en collège dans la découverte de métiers" avec une demi-journée par semaine qui y sera consacrée, à partir de la 5e, dans les collèges volontaires.