Une rentrée et beaucoup d'inquiétudes pour le syndicat d'enseignants SNES-FSU

Dans l’académie de Lille ce sont près 800 000 écoliers, collégiens et Lycéens qui vont faire leur rentrée ce jeudi 2 septembre. Pour le SNES-FSU la rentrée ne sera "normale" comme l'a annoncé le ministre de l'éducation mais "exceptionnelle et sans moyens"

C’est la rentrée ! Comme l’année dernière elle se fera sur fond de crise sanitaire avec un protocole sanitaire strict. Pour le syndicat SNES-FSU cette rentrée 2021 ne sera pas "normale" comme l'affirme Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'éducation nationale.

Aucun recrutement n'a été fait pour diminuer le nombre d'élèves dans les classes et se protéger du virus

Le syndicat enseignant dénonce un manque de moyens " pas de profs en plus...ni de personnels de services à la cantine ou pour le ménage" dénonce Olivier Carraud le secrétaire SNES-FSU du Lycée HQE Léonard de Vinci à Calais.

Il n'y a toujours pas de détecteurs de CO2 dans les collèges

Dans les collèges, le protocole sanitaire sera le même que l’année dernière. Le masque est obligatoire. Il faut limiter le brassage des élèves dans l’établissement. Et les classes doivent être aérées le plus souvent possible " il est difficile de le faire, seulement une ou deux fenêtres peuvent s'ouvrir" affirme Willy Leroux le secrétaire départemental du Nord du SNES-FSU et professeur de technologie au collège du Moulin à Grande-Synthe.