Une rentrée joyeuse et studieuse à l'école Jules Simon à Montpellier

C'est le grand jour ! Après 2 mois de vacances, les élèves des écoles primaires ont fait leur rentrée ce lundi 4 septembre.

Un jour de reprise pour les 25 000 élèves montpelliérains, 21 500 scolarisés dans les 123 écoles maternelles et élémentaires publics et 3500 élèves dans les écoles privées.

Les institutrices se sont démenées pour rendre cette rentrée joyeux et studieuse à la fois. C'est le cas à l'école Jules Simon, rue de la méditerranée à deux pas de la gare Saint-Roch.

"Défi cookie" et Escape Game pour démarrer l'année

Maitresse Olga n'a peur rien. Pour le premier jour d'école, elle a lancé le "défi cookie". Sa classe de CP/CE1 a la journée pour cuisiner des biscuits pour tous les enfants et les adultes de l'école. Les élèves sont donc partis en groupe, un CP avec un CE1, compter les élèves de chaque classe. Verdict, il faudra cuisiner 213 cookies dans la journée.

Pour Olga Fuentes, l'enseignante, ce défi a plusieurs avantages, "ils comptent, ils lisent, ils apprennent à travailler ensemble, ils visitent les locaux. Ils sont contents de venir et ils sont moins apeurés. C'est bien de commencer l'année comme ça, notamment les pour CP. Demain, on reviendra pour des apprentissages un peu moins olé olé, et un peu plus scolaire". Et ça marche, Maëlle élève de CE1 se replonge dans le calcul mental, "il y a 21 élèves et deux adultes dans la classe de Caroline, ça fait 24 ! Euh... non, ça fait 23 !".

Les élèves sont contents de rentrer, "ça me rappelle que j'ai fait des gâteaux au chocolat avec ma mamie pendant les vacances", Samuel, en CP lui "aime plus l'école que les vacances".

Les grands ne sont pas en reste, Nathalie Gondeau propose à ses élèves de CM1 et CM2 un Escape game, "cela permet de lancer les élèves sur le projet de l'année des voyages autour du monde. Ils devaient libérer un enfant enfermé dans une pyramide, et puis c'est aussi une bonne manière de remobiliser les connaissances des années précédentes sous forme plus ludique".

Ne nous y trompons pas, tous les élèves n'ont pas le même enthousiasme le jour de la rentrée, les uns pleurent, les autres ont peur de ne pas se faire de copains.

Mais comme disent les maitresses, ça va aller ! Faisons confiance aux enfants !

