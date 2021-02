Une rentrée "la plus normale possible" à l'Université Clermont Auvergne

"La rentrée va se faire avec beaucoup plus d'étudiants dans les locaux", se félicite le président de l'UCA, Mathias Bernard. Les étudiants auront en effet moins de cours à distance à compter de ce 22 février, l'université s'étant adaptée au contexte sanitaire. "Nous pouvons accueillir les étudiants de 1ère année, qui déjà depuis la mi-janvier pouvaient assister à un certain nombre de cours ; mais aussi les étudiants des autres filières, jusqu'au niveau du master. Nous pouvons les accueillir, non pas pour tous les enseignements, mais pour certains enseignements pratiques, pour du tutorat, pour des travaux dirigés, pour aller en bibliothèque, dans des conditions sanitaires adaptées", explique-t-il.

Mathias Bernard, président de l'UCA, explique comment va se dérouler la rentrée à la fac clermontoise

Une manière aussi, pour l'UCA, de soutenir ses étudiants, qui vivent très mal, d'un point de vue pédagogique et d'un point de vue personnel, les restrictions liées à la crise sanitaire.

Mathias Bernard, président de l'UCA, s'engage pour les étudiants, touchés par la détresse psychologique et l'isolement

Mathias Bernard vise "100% d'étudiants accueillis en présence d'ici 2 à 3 semaines. Et dès cette semaine, ce sont les deux tiers qui pourront venir pour un ou plusieurs enseignements en présence".