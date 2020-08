Une rentrée particulière pour les étudiants grenoblois

La COVID 19 décale la rentrée scolaire et universitaire de certains établissements grenoblois. Et par conséquent, les recherches d'appartements.

En septembre, Thomas devait retrouver les bancs de l'Ecole de Management de Grenoble (GEM) pour sa quatrième année. Comme ses camarades, il a résilié le bail de son logement, dès la fin du confinement, pour retourner chez ses parents dans le sud.

Mais dès la fin de l'année scolaire, des rumeurs ont agité les promotions de GEM : la rentrée pourrait se faire à distance. Des bruits de couloir que l'école confirme fin mai.

Aucune raison, donc, pour les étudiants de garder leur logement pendant l'été, ou d'enchaîner les visites en pleine canicule. "C'est certain que je ne vais pas prendre un logement de septembre à novembre pour rien" expose Thomas.

L'étudiant a quand même une crainte : "on va tous arriver en même temps... On est 1000 par promo et on devrait être 60% à tous chercher en octobre."

Il n'y a pas que les étudiants de GEM qui retardent leur recherche d'appartement. L'épidémie de COVID19 a décalé les concours, comme ceux des écoles de commerce ou d'ingénieurs. Un report des épreuves qui se répercute sur les affectations : certains ne savent toujours pas où ils iront étudier en septembre.

Ils sont donc peu à visiter des logements, constate Julien Aubrun, dans son agence immobilière Oxance à Grenoble. "On a beaucoup plus de logements vacants qu'on en a habituellement les années précédentes. Sans nouvelles visites, on devrait avoir un taux de vacance de 5 à 6% en septembre, ce qui est énorme".

Et même parmi les étudiants qui connaissent leur affectation et leur date de rentrée, l'inquiétude pointe. Le calendrier pourrait être chamboulé jusqu'à la dernière minute. Le site de l'Université de Grenoble Alpes précise, par exemple, que l'organisation de la rentrée peut être modifiée "en fonction de l'évolution de l'épidémie de Covid19". Ce qui inquiète les étudiants, constate Julien Aubrun.

"Des étudiants qui connaissent leur orientation nous demandent comment faire si l'université décale la rentrée ou si au bout du compte, il n'y a pas de rentrée scolaire".

Le gouvernement a en tous cas assuré dans une circulaire, que la rentrée universitaire se tiendra bien à partir de septembre. Les étudiants devront être masqués et éviter les attroupements.

Le ministère de l'Enseignement Supérieur a averti qu'en cas de reprise de l'épidémie, des "reconfinements localisés" pourraient être décrétés.