Une rentrée presque normale pour les 470 étudiants de l'institut Droit et Economie de Périgueux

470 étudiants en droit et Administration Economique et Sociale ont fait leur pré-rentrée ce lundi à Périgueux, après une année largement passée en distanciel pour cause de crise du Covid 19.

Ils seront 470 cette année inscrits à Périgueux, 340 qui préparent leur licence de droit et 130 en AES (administration économique et sociale). Des étudiants et des étudiantes qui étaient au rendez-vous ce lundi matin pour une rentrée presque normale. Il n'y a pas de jauge, pas de passe sanitaire mais des masques qui rappellent tout de même que l'épidémie est encore là.

Sébastien Martin, le nouveau directeur de l'Institut de Droit et d'Economie de Périgueux © Radio France - Valérie Déjean

Mais le plus cette année pour Sébastien Martin, le nouveau directeur, c'est le retour en présentiel. Finies les heures passées seul chez soi devant son ordinateur, les salles de cours et amphithéâtres sont remplis. Et çà change beaucoup de chose pour les élèves et les enseignants. D'autant que la dimension de l'institut favorise un enseignement de proximité. Comme l'explique Sébastien Martin, professeur en droit public à Pessac et à Périgueux : "A Pessac, j'ai 600 élèves dans un amphi loin de moi, à Périgueux j'en ai 70 autour de moi dans une salle de classe, ça change tout !" La réussite est à la clef pour les étudiants périgourdins : 50 % ici contre 30 % en Gironde.

Dans ce contexte de retour à la normale, Sébastien Martin souhaite organiser cette année le forum des métiers, le concours de plaidoiries et un colloque scientifique autour du droit et des directives européennes. Par ailleurs, le préfet présent ce lundi matin sur le pôle universitaire a annoncé la création d'une bibliothèque de 1300 mètres carré pour les étudiants. L'Institut Droit et Economie de Périgueux dépend de l'université de Bordeaux. La grande majorité des élèves poursuit son cursus à la faculté girondine.