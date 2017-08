Une rentrée espérée sans faute note dans les 28 écoles d'Alès

La rentrée pointe le bout de son nez à Alès (Gard). Dans la capitale des Cévennes, 3.800 enfants sont scolarisés dans 24 écoles publiques et quatre écoles privées. Le pôle enfance emploie 520 personnes et la ville consacre 11 millions d'euros à l'éducation.

Retour à la semaine de quatre jours et six classes à 12 élèves

Sans surprise, Alès, revient à la semaine de quatre jours. À part Anduze, 72 communes d'Alès Agglo appliquent la dérogation.

Mais la réussite scolaire ce sont aussi de bonnes conditions d'accueil avec près de deux millions de travaux.

Tordons le cou à une rumeur qui a couru à propos de la plus vielle école d'Alès, Frédéric-Mistral, encore en travaux : pas question de fermeture. Les petits Alèsiens retrouveront leur école en centre-ville en février prochain.

Six ouvertures de classes à Alès contre deux fermetures seulement et, au vu des inscriptions de dernière minute, on ne désespère pas, à Claire Lacombe et Paul Langevin, de voir le maintien des deux classes maternelles.

"Rater le virage du CP est catastrophique." Christian Chambon.

Autre nouveauté 2017-2018 : la création de six classes de CP à 12 élèves comme le souhaitait le ministèrede l'Éducation nationale. Un choix politique.