Une rentrée scolaire particulière pour 400 élèves en Corse

A peine arrivés, les enfants se lavent bien les mains © Radio France - Marion Galland

Ils ont retrouvé leur salle de classe après 2 mois passés à travailler à la maison, les élèves de l'école de Sartène. Parmi eux, Elise qui est très contente : « c'est trop bien de revenir, parce que je me suis ennuyée pendant tout le confinement », s'exclame-t-elle et même une dictée ne lui fait pas peur : «j'ai fait trois fautes », reconnaît-elle en riant, ravie quoi qu'il en soit, d'être de retour à l'école. Pour son camarade Eliott, c'est moins clair : « c'est quand même bizarre de respecter le mètre de distance, on ne peut pas vraiment jouer », déplore-t-il.

Respect des distances de sécurité, marquées au sol © Radio France - Marion Galland

Protocole sanitaire oblige, les enfants doivent pourtant acquérir les gestes barrières et selon Laure, leur institutrice, c'est bien parti : «ils sont confrontés à cela depuis des semaines et il y a eu un bonne éducation à ces gestes à la maison. Des réflexes devraient de mettre en place rapidement », conclut l'enseignante.

Dans la cour, pour le goûter, on maintient la distanciation sociale © Radio France - Marion Galland

Pour le maire de Sartène, la décision de rouvrir les écoles était fondamentale : « _l'éducation, c'est la base_, la seule façon de lutter contre les inégalités, même si beaucoup de parents sont encore dans la peur ou l'incertitude ». Seuls 24 des 180 enfants inscrits à Sartène ont effectué leur rentrée ce mardi. Ils pourraient être plus nombreux dès la semaine prochaine.

Une rentrée dans le Cap Corse aussi

Prise de température à l'entrée de l'école pour les enfants © Radio France - Maxime Becmeur

Parmi les écoles qui ont repris du service ce mardi, il y avait aussi celle de Pietracorbara, dans le Cap Corse, où, sur la quarantaine d'élèves inscrits, un peu moins de la moitié sont présents à l'école. Dès ce matin, tout le monde a dû prendre de nouvelles habitudes. Les parents d'abord, ont dû de déposer leurs enfants à des heures différentes, pour que personne ne se croise. A 7 heures et demi, Mathilde, élève de CE2, est l'une des premières arrivées : « ça fait bizarre de revenir à l'école », dit-elle, « surtout après tout ce temps passé à la maison ». Sa maman, qu'elle n'avait pas quitté depuis deux mois lui dit au revoir, et c'est peut-être la plus perturbée : «on a un petit peu peur de tout, mais on fait aussi confiance à la maîtresse, mais c'est vrai que c'est grosse décision à prendre».

Dans les classes, les bureaux ont été espacés, les emplacements sont nominatifs à Pietracorbara © Radio France - Maxime Becmeur

Dans le bâtiment tout neuf de l'école de Pietracorbara, tout a dû être réaménagé : « on a enlevé les livres, on a espacé les tables, on a marqué le sol et chaque emplacement est nominatif », précise Amina Durand, la directrice de l'école. Ce retour à l'école sera dans un premier l'occasion de discucter avec les enfants : « on va les faire verbaliser », explique l'infirmière scolaire, Laetitia Michel, « comment ils ont vécu le confinement, ce qu'ils en pensent, ce qu'ils savent du virus. Il s'agit de dédramatiser tout en expliquant par exemple le pourquoi des gestes barrières ou du port du masques pour les adultes ».

L'arrivée des enfants, a été échelonnée à l'école de Pietracorbara, pour éviter les regroupements © Radio France - Maxime Becmeur

La décision de rouvrir l'école est sérieuse, et assumée, par le maire Jean-Claude Galetti : « nous ne sommes pas des kamikazes », dit-il, « nous avons pris la décision d'ouvrir avec un protocole sanitaire maximum. Et puis le risque n'a pas disparu, ce que nous avons appris aujourd'hui, nous servira forcément à l'avenir ».