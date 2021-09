Une rentrée scolaire plus souriante au Teil, après les chantiers dans les écoles

"Cette rentrée est bien meilleure que celles qu'on a vécu ces deux dernières années, c'est évident" sourit le maire du Teil, en Ardèche, Olivier Pévérelli ; "celle-ci est encore plus exceptionnelle, parce que finalement, après le séisme et en un temps record pour une commune de 9 000 habitants, à offrir trois groupes scolaires quasiment neufs". Il y a eu une forte mobilisation des équipes, et le maire salue également l'aide financière de l'Etat, de la Région et du Département, ainsi que celles apportées par des partenaires privées. Au total, ce sont environ 8 millions d'euros qui ont été investis dans les écoles de la commune ardéchoise.

Tout ça bien sûr, c'est suite au séisme. Sans cette solidarité-là, on n'aurait rien pu faire - le maire du Teil, Olivier Pévérelli

Deux écoles restaurées, et un nouveau groupe scolaire

L'école élémentaire de Mélas, inutilisable après le tremblement de terre, est désormais entièrement rénovée et opérationnelle. Celle du centre en revanche est encore en cours de restauration. Deux classes sont terminées, deux autres vont servir de "classes-tampons" le temps du chantier, qui devrait s'étaler sur un peu plus d'un an.

Au Teil, l'école du centre est encore en cours de restauration. Les élèves cohabiteront avec les travaux, qui devraient durer encore un peu plus d'un an - Le Teil

Le Teil compte maintenant un groupe scolaire entièrement neuf ; ce jeudi est donc la première rentrée pour environ 170 élèves dans cet établissement, "à côté du collège, à côté du stade, en coeur de ville" précise Olivier Pévérelli. Le Wi-Fi partout, 11 classes, une salle de repos, une salle d'activité, une cantine, même une petite médiathèque ; un chantier d'environ 5 millions 200 mille euros. L'ensemble regroupe quatre anciennes écoles de quartier, et va accueillir les élèves de l'école élémentaire de Frayol, qui s'instruisaient encore dans des préfabriqués l'an passé, conséquence du séisme.

Le nouveau groupe scolaire du Teil n'a pas encore été nommé © Radio France - Damien Triomphe

Le nouveau groupe scolaire n'est pas encore nommé, "pourquoi seul le conseil municipal déciderait ?" s'amuse le maire, "les enfants auront leur mot à dire, les enseignants aussi". Autrement dit, ça fera partie du programme cette année !