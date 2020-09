Une rentrée scolaire (presque) comme toutes les autres à Montpellier

La photo du petit qui entre en CP avec son tout nouveau cartable, les yeux rougis de la maman qui a du mal à lâcher ses trois filles, le stress des parents qui arrivent un peu en retard à cause des bouchons, on aurait presque oublié que cette rentrée scolaire n'était pas une rentrée comme les autres. Les masques portés par tous les adultes, parents, enseignants et personnels de l'école sont là pour nous le rappeler. Et même si le masque n'est pas obligatoire en primaire, certains enfants le portent, parfois à contrecœur, comme le souhaitent les parents "on sait bien que le virus circule à nouveau, on préfère être prudent" confie ce papa de trois petites filles toutes masquées devant le portail de l'école élémentaire Jules Sibélius-Eugène Pottier, dans le quartier des hôpitaux à Montpellier.

Une rentrée en musique pour "adoucir" les mœurs

Mais à part ces quelques exceptions, les enfants n'ont pas de masque et sont très heureux de "reprendre l'école, de revoir les copines" pour Katel, "de faire des maths" pour Louis et les parents sont ravis aussi comme Amélie "moi je suis bien contente qu'ils reprennent l'école, c'était nécessaire, ils ont besoin de se retrouver en collectivité, de sortir des murs et de retrouver un cursus normal. C'est bien de prendre des précautions mais il faut aussi qu'ils vivent leurs vies d'enfants. Je suis plus inquiète pour le collège avec le masque imposée toute la journée".

Des horaires de rentrée décalés pour éviter les brassages d'élèves et de parents

Chaque responsable d'établissement doit s'organiser pour limiter les brassages d'élèves. A l'école Sibélius-Pottier, la directrice Isabelle Mazoyer a mis en place une rentrée décalée avec des horaires différents selon les niveaux, 8 heures 20 pour les CM1 et CM2, 8 heures 40 pour les CE1 et CE2 et 8 heures 40 pour les CP "ça donne un peu plus de temps pour les petits nouveaux qui ont besoin d'être chouchoutés. Pour eux, les parents peuvent rester un moment dans la cour, en attendant qu'ils montent avec les enseignant.e.s" explique Isabelle Mazoyer. Les élèves ne se croiseront pas non plus pendant les récrés, à chacun sa zone. Idem pour la cantine qui sera organisée par classe.

Isabelle Mazoyer est là pour rassurer les parents, répondre aux besoins des enseignant.e.s, aider les élèves un peu perdu. La musique diffusée dans la cour, des morceaux chantés par les élèves, est là aussi pour installer une ambiance légère?Marie-Eve, l'animatrice "mythique" de l'école est au portail, pour répondre aux parents, en anglais s'il le faut ! Et donner les consignes aux enfants "tu te laves les mains mon chéri et tu montes dans ta classe. Tu sais où tu es ? "Les plus grands la connaissent bien. On sent bien que c'est une figure rassurante dans ce contexte si particulier. Pendant que les CP font le dernier bisou aux parents, les CM2 ont déjà fait connaissance avec leur nouveau professeur, Yann Capel, très apprécié des élèves puisqu'il s'appuie toute l'année sur le livre Harry Potter pour ses cours.

Tous les élèves étaient présents pour la rentrée

L'école accueille 330 élèves et d'après la directrice, Isabelle Mazoyer, ils étaient tous là pour cette première journée de rentrée "je suis soulagée, personne n'est restée à la maison, on va maintenant privilégier le vivre ensemble maintenant, le vivre ensemble avec ces nouvelles conditions". Une directrice heureuse de retrouver ses élèves après les deux mois de vacances et pour certains les six mois sans venir à l'école, "nous allons déjà repérer les élèves qui seraient éventuellement en retard ou qu'ils auraient quelques lacunes pour proposer un soutien scolaire adapté à chacun".

Finalement, comme le dit cette maman "c'était une rentrée presque comme une autre".

