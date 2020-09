Une rentrée scolaire spéciale pour Eva et Emmy, avec ou sans Covid-19

La famille Gatumel, de Langlade, nous a ouvert ses portes pour parler de cette rentrée scolaire très particulière cette année, sur fond de crise sanitaire. Les deux filles, Eva (10 ans) et Emmy (6 ans), entrent respectivement en 6e et au CP.

Bertrand et Jessica Gatumel, les parents, avec leurs filles, Eva et Emmy.

Pour tous les élèves, cette rentrée sera forcément spéciale en raison de la crise sanitaire. Mais pour Eva et Emmy, elle l'aurait été de toute façon : Eva, la grande soeur de 10 ans, entre au collège et Emmy, la cadette de 6 ans, au CP. Une entrée dans les cour des grands qui amène son lot de questions habituelles. "Le collège sera-t-il aussi grand que je l'imagine ?", s'interroge l'aînée. Et en cette année très particulière, la timide Eva devra se frayer un chemin derrière son masque au collège de Clarensac.

"Il va faire chaud avec le masque", redoute Eva. Copier

Le port du masque obligatoire au collège, un coût supplémentaire pour les familles, relève quant à elle la maman, Jessica.

"On essaye de ne pas trop angoisser et de ne pas le transmettre surtout", Jessica la maman. Copier

Du haut de ses 6 ans, Emmy se demande si elle va retrouver ses copines "comme c'était avant". Comprenez, avant le confinement, l'école à la maison, et ces mois d'attente interminable pour une petite fille.

"D'habitude on se donne la main, on court et tout...", Emmy. Copier

Et si le protocole sanitaire strict mis en place en cette rentrée ne suffisait pas à enrayer la progression du virus ? Si pour une raison ou une autre, les parents devaient de nouveau faire l'école à la maison ? "On l'a vécu et on a vu qu'on arrivait à s'en sortir", relativise Bertrand, le papa.