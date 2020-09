Une rentrée toute neuve à Nort-sur-Erdre

Cette rentrée 2020 est un double événement pour Nort-sur-Erdre. Ce mardi, ce sont à la fois un nouveau lycée et un nouveau collège qui accueillent leurs premiers élèves.

Jusqu'à 1.200 élèves pour le lycée

Jusque-là, cette commune de 9.000 habitants, au nord de l'agglomération nantaise, avait bien un lycée professionnel, mais pas de lycée public. Dans un premier temps, il va ouvrir ses portes aux élèves de secondes, puis de première l'an prochain et enfin de terminale dans deux ans. En tout, il a une capacité d'un millier d'élève, voir 1.200 si nécessaire.

Le début des cours dans le nouveau collège décalé à cause de la covid

C'est aussi un nouveau collège qui ouvre ce mardi, le collège Isabelle Autissier, bâti à deux pas du vieux collège Paul-Doumer qu'il remplace. Les cours devaient au départ y être transférés dès la rentrée des vacances de printemps mais l'épidémie de covid est venue tout perturber : à la fois les travaux et la classe. Il accueille 188 sixièmes dans un premier temps pour une capacité totale de 720 élèves.

Le nouveau collège de Nort-sur-Erdre © Radio France - Marion Fersing

Le lycée représente plus de 100 emplois directs

Et cette double ouverture, en particulier celle du lycée, c'est un gros plus explique le maire, Yves Dauvé : "ça permet aux enfants de tout le bassin de Nort-sur-Erdre de se scolariser jusqu'à la terminale alors que jusque-là, ils devaient aller à Blain, Châteaubriant, Ancenis ou Nantes. Ce lycée participe aussi à la dynamique générale de Nort-sur-Erdre avec le tram-train, la piscine, etc. Nort, c'est une petite ville centre au nord de la Loire-Atlantique, les habitants de tout le secteur - soit de 20 à 30.000 personnes - ont besoin d'équipements et de services. Et, en termes d'emplois, ce n'est pas négligeable non plus puisque le lycée représente plus de 100 emplois directs".

On espère que ça attirera des familles qui ont envie de s'installer à la campagne tout en ayant de bons équipements

Alors, pour l'instant, il n'y a pas encore d'effet "nouveau lycée" pour cet agent immobilier du centre-ville : "c'est encore un peu tôt, il ouvre tout juste. Mais on espère que ça attirera des familles qui ont envie de s'installer à la campagne tout en ayant de bons équipements pour leurs enfants. Pourquoi pas celles qui réfléchissent à quitter les grandes villes pour avoir plus de place en cas de nouveau confinement".

Pour l'instant, pas plus de sandwichs ni de pizza de prévus pour les lycéens affamés

À la boulangerie où travaille Yassin, on attend aussi de voir. Ce n'est pas prévu de faire plus de sandwichs ou de parts de pizza pour ce jour de rentrée, mais en fonction, les patrons sont prêts à s'adapter dans les jours qui viennent. "Et on espère qu'ils viendront au moins pour le goûter, parce que pour l'instant c'est calme l'après-midi", confie le jeune homme.

Dans les années qui viennent, d'autres ouvertures de lycées sont prévues en Loire-Atlantique et en Vendée. À Aiaznay et Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour la Vendée, mais aussi Ponchâteau, Saint-Philbert-de Grandlieu et Vertou pour la Loire-Atlantique.