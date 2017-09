Une rentrée très perturbée au regroupement scolaire de Domessargues

Rentrée très perturbée au regroupement scolaire de Domessargues, 8 classes maternelle primaire et 170 inscrits. Pas de bus, pas de cantine et pas de garderie pour Domessargues, Moulezan, Montagnac et Mauressargues. En cause le non-renouvellement de 5 des 8 emplois aidés affectés au péri-scolaire.

Rentrée très perturbée, ce lundi, au regroupement scolaire de Domessargues. Pas de bus, de cantine et de garderie pour les 170 inscrits dans les 8 classes maternelle primaire. Une protestation qui concerne les communes de Domessargues, Moulezan, Montagnac et Mauressargues. En cause le non-renouvellement de 5 des 8 CAE (Contrat d'accompagnement de l'emploi) affectés aux services péri-scolaire. Consèquence, certains des services offerts pour ce regroupement scolaire, comme la garderie, risque d'être revue à la baisse.

Jai été obligée de prendre un jour de congés pour accompagner ma fille. La ruralité est plus mal traitée que la ville.

Pas de cantine, pas de ramassage scolaire, pas de garderie pour le regroupement scolaire de Domessargues ce lundi. Des services en moins pour les 140 familles qui y scolarisent leurs enfants. Bernard Clément, le maire de Domessargues, demande une dérogation. 5 CAE en moins l'oblige à revoir ses services à la baisse au grand désarroi des parents d'élèves.

Comment je fais ? Je retire ma fille de l'école si je veux continuer à travailler ? Géraldine, maman-artisan pas contente.

Tous les services péri scolaire sont arrêtés ce lundi. Comment vont-ils fonctionner dans l'avenir ? Bernard Clément.

Le maire de Domessargues est reçu en fin d'après-midi en préfecture du Gard à Nîmes. Il souhaiterait le maintien de ses 5 emplois aidés.

Géraldine, une page de cahier blanche pour une rentrée perturbée. © Radio France - Ludovic Labastrou

Bernard Clèment, maire de Domessargues répond aux inquiètudes. © Radio France - Ludovic Labastrou

Cantine, ramassage scolaire et garderie devraient reprendre. Mais l'offre de services péri scolaire devrait être revu la baisse dans les semaines qui viennent.