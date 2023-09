"Une rentrée très réussie, contrairement à l'an dernier" selon le directeur académique d'Indre-et-Loire

Une semaine de cours, et déjà des problèmes de professeurs absents. C'est le SNES-FSU, principal syndicat d'enseignants du second degré, qui l'a révélé ce lundi dans une enquête. Selon lui, il manque un professeur dans près de la moitié des collèges et des lycées en France. L'académie de Créteil est la plus touchée, suivie par celle d'Orléans-Tours.

Qu'en est-il vraiment dans cette académie ? C'est beaucoup mieux que l'an dernier disent au contraire directeur académique d'Indre-et-Loire et recteur. Les deux étaient en visite dans plusieurs établissements d'Indre-et-Loire ce lundi matin, et tous deux évoquent une rentrée réussie. "On a vraiment fait une rentrée sans faute dans le premier degré. On a anticipé, pour Christian Mendivé, le directeur académique d'Indre-et-Loire. Dans le second degré, il y a certains collèges du territoire, notamment en ruralité, qui n'ont pas encore leurs professeurs".

"Une réponse dans les 48h" selon le recteur d'académie

Lui ne parle que de trois remontées de chefs d'établissement. Et de toute façon, assure le recteur Gilles Halbout, les solutions arrivent, il faut juste un peu de temps. "Quand vous découvrez le jour de la rentrée que le collègue contractuel qui devait venir n'est finalement pas venu, on essaye d'être réactif et on apporte généralement au chef d'établissement une réponse dans les 48h".

Une réponse est peut-être apportée, concède de son côté le co-secrétaire du SNES en Indre-et-Loire, Philippe Baretto, mais lui s'inquiète de la manière. "On n'a pas de retour sur la manière dont les choses sont réglées. Les chefs d'établissement sont en attente de personnes dont ils ne connaissent pas les contraintes et qui sont parfois sur deux établissements, donc ils ne peuvent pas élaborer les emplois du temps, étant donné qu'il faut que les emplois du temps puissent convenir à la personne qui va être là et à tout le reste de l'équipe. Ce qui rend la situation totalement instable".

"On ne sait pas la manière dont ça se règle, si c'est provisoire ou pas". - Philippe Baretto, co-secrétaire du SNES en Indre-et-Loire

Philippe Baretto résume. "On ne sait pas du tout la manière dont ça se règle, si c'est provisoire ou pas". Il ne peut pas dire non plus pour l'instant si la rentrée se déroule vraiment mieux que celle de l'an dernier. Pour la FCPE, la Fédération de parents d'élèves en Indre-et-Loire, c'est en effet mieux que l'an dernier, même si ce n'est quand même "pas satisfaisant".

Les disciplines les plus touchées par le manque d'enseignants dans l'académie d'Orléans-Tours sont les lettres et les langues, notamment l'anglais. Les mathématiques sont en revanche moins touchées qu'ailleurs en France. Ce qui a changé par rapport à l'an dernier selon le directeur académique d'Indre-et-Loire, c'est d'abord une cellule du rectorat plus réactive et qui n'a pas pris de congés cet été, mais aussi une anticipation du recrutement auprès de Pôle emploi pour avoir un vivier de contractuels suffisant.