"Une rentrée vraiment sereine" : la rectrice de l'académie de Poitiers face à l'année 2023/2024

"On fait une rentrée vraiment sereine, tout est prêt. Les élèves ont leur affectation, les professeurs l'ont aussi. Il ne nous manque pas d'enseignant." C'est ce qu'a indiqué ce lundi matin Bénédicte Robert sur l'antenne de France Bleu Poitou. La rectrice de l'académie de Poitiers qui a fait un point sur les changements de la rentrée.

ⓘ Publicité

loading

Manque d'enseignants

Sur le manque de professeurs, Bénédicte Robert a précisé qu'il y aurait bien un enseignant devant chaque classe. "On a fait une recherche en amont pour trouver des personnels. Je souhaite préciser que nous avons majoritairement des titulaires. Les contractuels représentent à peine 1 % des professeurs dans le premier degré, 7 % dans le second degré. Et parmi ces contractuels, la plupart sont là depuis des années. Donc en termes de néocontractuels, c'est une cinquantaine de personnes que nous accueillons et évidemment que nous accompagnons."

Port de l'Abaya

La rectrice est aussi revenue sur l'interdiction du port de l'abaya. Une mesure "attendue" selon elle par les chefs d'établissements*. "On a déjà eu des signalements sur le port de l'abaya dans l'académie. Après qu'ils se sont réglés dans le dialogue avec les élèves et leur famille. On ne réglera rien sans dialogue. Donc c'est aussi là-dessus que nous allons insister."*

Renforcement de l'enseignement des "savoirs fondamentaux"

C'est l'une des priorités du gouvernement pour cette rentrée : renforcer l'apprentissage de la lecture en CP. "Il y a un retard puisqu'on a à peu près un quart de nos élèves qui en début de sixième ne maîtrisent pas toutes les compétences en français comme on le souhaiterait. La moitié ne lisent pas de manière fluide. Le ministre a annoncé de pouvoir assurer la lecture quotidienne obligatoire en CP. Il y a aussi une production d'écrit en CM2 qui me semble extrêmement importante. Est-ce que ça va suffire ? Pour cette rentrée, nous mettons en œuvre notre feuille de route des savoirs fondamentaux qui mobilise toute la chaîne éducation nationale, de la rectrice jusqu'aux professeurs des écoles. Cette feuille de route identifie notamment quelques écoles qui sont fragiles du point de vue des résultats scolaires que nous allons accompagner spécifiquement."

Statut des AESH

"On a beaucoup fait pour les AESH récemment. Je pense que la mesure la plus importante, ç'a été de pouvoir les accompagner vers un CDI. Aujourd'hui, on a plus cette précarité de l'emploi comme on avait précédemment. L'objectif est d'aller jusqu'à 100 %. Donc, on poursuit le processus. Il y a une revalorisation qui a été établie. Surtout, ce qui est compliqué pour les usages, c'est d'avoir un temps plein. Donc on travaille beaucoup là-dessus pour pouvoir structurer des temps pleins partout où c'est possible. Et là aussi, on progresse."

Revalorisation du salaire des enseignants

C'était une promesse du gouvernement. Les enseignants vont connaitre une revalorisation de leur salaire à partir de ce 1er septembre. "Entre 125 et 250 € nets par mois. Aucun enseignant ne commencera à moins de 2 100 € net. Je pense que c'est un marqueur symbolique très fort. Ensuite, la question de l'attractivité du métier n'est sans doute pas liée qu'à la rémunération. On cherche à travailler sur la question de la formation, de l'accompagnement et des conditions de travail dans les établissements scolaires."