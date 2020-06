Une reprise des cours masquée et distancée au lycée professionnel Gaston Lesnard de Laval

Les cours ont repris cette semaine dans les lycées de la Mayenne après plus de deux mois de confinement en raison du coronavirus. Ou plutôt ils reprennent progressivement et par petits groupes. Selon le recteur de l'Académie de Nantes, environ 30% des élèves concernés sont revenus en cours cette semaine dans la région Pays-de-la-Loire. Cette reprise était très attendues pour les formations en lycées professionnels, CAP, Bac Pro, formations pour adultes en reconversion. Car dans ces formations, la pratique est indispensable.

Le directeur académique des service de l'Éducation Nationale en Mayenne, le recteur de l'académie de Nantes, ainsi que le Préfet de la Mayenne, se sont rendus ce mercredi matin au lycée professionnel Gaston Lesnard de Laval. Ici, ce sont les terminales Bac Pro et CAP qui ont ouvert le bal de la reprise, ils sont retournés en classe mardi. Un protocole sanitaire a été mis en place :

les élèves sont accueillis dès 7h30 le matin, ils doivent porter un masque , et se désinfecter les mains au gel hydroalcoolique à leur arrivée

, et se désinfecter les mains au gel hydroalcoolique à leur arrivée quatre masques lavables ont été fournis à chaque élève et professeurs par la Région Pays-de-la-Loire et l'Éducation Nationale

un marquage au sol a été réalisé dans les salles, dans la cours du lycée ainsi que dans le réfectoire

un sens de circulation a été mis en place pour éviter les croisements

les élèves viennent en classe par demi-groupe, deux jours par semaine

le travail à distance, par ordinateur, est maintenu avec les élèves

"Ça fait du bien de reprendre la pratique"

"Après deux mois de confinement, ça fait du bien de reprendre la pratique. Parce que faire deux mois de théorie, il faut repasser à la pratique pour avoir le CAP à la fin", raconte Alexis en CAP Électricité, en reconversion professionnelle. Pour éviter les contaminations, les lycéens ne se prêtent pas leur matériel, "ils ont leur caisse à outils propre, ils arrivent le matin ils sont en tenues, et le soir quand ils quittent leur poste de travail, ils laissent les outils et le matériel qu'ils ont utilisé sur leur poste de travail", explique Patrick Jourdan enseignant en électricité.

Ils ont leur propre caisse à outils

Mais dans d'autres formations c'est plus compliqué, car les outils, ce sont des machines collectives Mickaël Martigné est enseignant pour les BAC PRO charpente : "le retour à la pratique se fera certainement en septembre, j'espère. Parce que ce sont des machines où il y a du passage humain, donc de la contamination possible, par rapport à ça on ne peut pas les utiliser pour l'instant. Sinon il faudrait désinfecter les machines à chaque élève qui passe, et ça on ne peut pas".

On peut faire un peu les cours par visio, mais on est vite bloqué parce que si on n'est pas pour guider à chaque fois sur les gestes, ça devient difficile

Benoit Buret, professeur en génie thermique, il forme des électriciens et des plombiers chauffagistes

Nous on ne va pas en atelier on est principalement sur informatique, on utilise les logiciel. On n'utilise pas les machines, on n'a pas le droit, parce que sinon il faut les désinfecter à chaque passage, ce n'est pas possible.

Joseph, élève en BAC Pro Charpente au lycée professionnel Gaston Lesnard de Laval

Ces élèves de terminales devaient partir en stage en entreprise quatre semaines pendant le confinement, ils ont été annulés. Mais pendant leur formation, ils avaient déjà réalisé 18 semaines de stage.