Une rue sans voiture à Aix-en-Provence pour améliorer la sécurité devant les écoles

Depuis ce lundi matin, "une rue scolaire" est réservée aux piétons aux heures de rentrée et de sortie des classes. C'est une première à Aix-en-Provence, en expérimentation pendant 15 jours. Grâce aux barrières de sécurité et à la police municipale, on ne subit plus les voitures dans la rue des Nations qui borde les écoles Grassi et Jaurès - maternelles et primaires, soit plus de 450 élèves. Interdite aux véhicules à moteur de 8 h à 9 h et de 16 h à 17 h. Lundi, mardi, jeudi et vendredi : les jours d'école.

Naissance d'une rue des écoles sans voitures Copier

Création d'une rue scolaire © Radio France - Christophe Van Veen

En jeu : la pollution avec les voitures qui stationnent moteur allumé et la sécurité des enfants. Aux heures de pointe, on peut compter jusqu'à 50 voitures qui se garent en vrac en double file au milieu de la chaussée. "C'est largement bien" exulte Alistair, 8 ans. "C'est moins pollué et je n'ai plus peur de tomber dans la rue". Ses copains approuvent. "Avant, on était tous serrés sur les trottoirs. On avait peur de se faire écraser. Et avec les voitures, on respirait mal. En plus, maintenant, on peut jouer dans la rue".

"Avant on était serrés sur les trottoirs. on avait peur de se faire écraser" - les enfants

Certains veulent se garer dans l'école !

La plupart des parents respirent. Avec cette rue sanctuarisée, "on respire" "on est plus zen" "on n'est plus obligés d'avoir peur que nos enfants traversent la rue". Une mamie le clame haut et fort : "Certains veulent se garer dans l'école ! Il faut penser aux enfants. Moi qui stresse facilement, j'étais toujours inquiète de voir un gamin se faire écraser".

Des parents encadrent un convoi de petits piétons © Radio France - Christophe Van Veen

Les automobilistes ne sont pas sans solution. Le parking Pasteur juste à côté offre une demi-heure gratuite. Et un "pédibus" permet un ramassage à pied d'enfants, encadrés par des parents bénévoles.

La révolution urbaine contrarie des parents automobilistes qui viennent de loin et qui sont pressés à l'heure de l'embauche. Patrick est séparé. Garde alternée. Il habite à huit kilomètres. "Interdire c'est très facile en France. Après, on propose quoi ? Moi je suis déjà en retard, je ne serai pas à l'heure de mon rendez-vous". On lui fait remarquer que non loin de là existe un parking couvert, Pasteur, avec la première demi-heure gratuite. "Oui, bien sûr je peux venir à 7h30 du matin !"

Double file devant l'école © Radio France - Christophe Van Veen

En voyant un autre papa speedé se garer, juste avant la fermeture de la rue, pile sur un passage piéton, le temps de déposer sa fille, on se dit qu'effectivement, long est le chemin de la pédagogie. Nous avons, personnellement, une pensée émue pour cette maman, toujours souriante au demeurant, qui nous fait tousser notre Ventoline depuis la rentrée, chaque matin, alors qu'elle reste plantée pendant une dizaine de minutes, juste devant la porte d'entrée de l'école, calfeutrée, au chaud dans sa mini voiture, moteur allumé, ne repartant sur les chapeaux de roues que lorsqu'elle a l'assurance que sa progéniture s'est bien engouffrée dans le bâtiment scolaire.

Cercle vertueux autour des écoles

Ce passage de la rue aux piétons est un enjeu de qualité de vie. Elise Trivelly, directrice du développement durable à la mairie d'Aix, rappelle que c'était "une demande récurrente des enseignants pour éviter le dépose-minute, moteur allumé". Des capteurs d'air sont installés dans le but de mesurer l'amélioration de la qualité de l'air.

Police mobilisée pour faire appliquer la nouvelle règle © Radio France - Christophe Van Veen

Elise Trivelly directrice du développement durable à la mairie d'Aix-en-Provence Copier

Et les riverains dans tout ça ?

Tadil l'a mauvaise. Il habite là. Bloqué. Il a dû décaler ses rendez-vous et emmener son propre enfant au collège bien plus tôt que d'habitude, avant de voir la rue se refermer. "Là, mon fils est tout seul devant son collège, à attendre. On n'a pas le choix. On n'a pas été concertés. Cela me rappelle Paris avec cette intention de virer les voitures de la ville. J'habite ici, moi !" Sa voisine, un peu plus bas dans la rue, nous vante tout le contraire. "J'allais appeler la mairie pour mettre un plot amovible devant mon garage. Certains parents me bloquaient ! L'enfer ! C'est une très bonne initiative". La mairie insiste sur le fait qu'il s'agit d'une expérimentation. Nous avons vu des gamins ravis gambader dans la ruelle, et plus de petits vélos débouler en roue libre. Quelque chose nous dit que le provisoire pourrait durer.