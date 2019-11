Une semaine après le séisme au Teil, une rentrée particulière pour les élèves

Le Teil, France

Les enfants du Teil ont fait leur rentrée ce lundi après une semaine sans cours suite au séisme du lundi 11 novembre. Près de la moitié des classes des écoles, 19 sur 41, sont endommagées et inutilisables. Une partie des élèves a donc repris dans des locaux temporaires. L'école du centre a ainsi emménagée à la salle Paul Avon où des cloisons ont été montées à la hâte pour recréer des salles de classe. Et pour insonoriser le plus possible, on a utilisé les moyens du bord : ce sont des balles de tennis qui ont été mises sur les pieds des chaises. Les enseignants ont amené en fin de semaine un maximum d'objets de l'école pour recréer un environnement familier et sécurisant pour les enfants.

Des discussions pour gérer le traumatisme

Pour les écoles et le collège privés, les élèves se sont installés à la maison diocésaine de la commune voisine de Viviers. Ce sont les parents qui ont conduit les enfants ce lundi matin. A partir de jeudi, des cars assureront la navette entre le Teil et Viviers. De son côté, le collège public Marcel Chamontin a repris les cours normalement car les bâtiments ne sont pas endommagés. Partout, l'accueil de ce lundi, ce sont surtout des discussions pour que les élèves s'expriment sur le traumatisme et apprennent à gérer leurs émotions.

En revanche, pas de rentrée pour les lycéens car il n'y a pas encore de solution pour les lycées privé et public où les cours ne reprennent pas ce matin. Les élèves devraient recevoir des devoirs à faire à la maison en attendant une solution pérenne. Et les stages en entreprise des sections pro vont être anticipés. Un appel aux entreprises a été lancé en ce sens.