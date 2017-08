À quelques jours de la rentrée, un professeur mayennais de CM1 a "hâte de reprendre"

J-5 avant la reprise de l'école. Mais il n'y a pas que les élèves qui se préparent à retrouver les bancs, les professeurs aussi. Comme Jean-Sébastien Doreau, professeur de CM1 à Cossé-le-Vivien dans le sud-Mayenne.

A 46 ans, Jean-Sébastien Doreau reste un élève appliqué. Dans sa véranda, il travaille "2 à 3h par jour depuis début août", comme en attestent les manuels scolaires de CM1 ouverts sur la table. C'est déjà sa 4e rentrée à l'école Jean-Jaurès de Cossé-le-Vivien, les automatismes reviennent vite. "Là sur mon ordinateur j'ai fait un tableau sur Excel avec mon emploi du temps. Le vendredi par exemple, on aura littérature, enseignement civique et arts visuels pour finir de manière plus légère la semaine", montre-t-il du doigt.

Hâte de retrouver enfants et collègues

Si ses élèves sont encore en vacances, Jean-Sébastien va devoir aller un peu plus vite. Vendredi 1er septembre, c'est déjà la pré-rentrée pour les professeurs : "Ça va être beaucoup d'administratif avec la directrice. On va savoir notamment à quel moment on peut prendre la salle de sports ou encore cocher les dates importantes pour l'année", raconte le père de famille.

Un retour au tableau bienvenue pour Jean-Sébastien après deux mois de repos. "Là, ça commençait à faire long. Donc reprendre c'est pas plus mal, la motivation est toujours là. Et puis on fait un métier tellement riche. Quand on aborde une notion, notre réflexion intellectuelle nous permet de ne pas voir passer les journées. Je suis ravi !", sourit-il. Ravi aussi de retrouver ses 26 élèves et ses collègues professeurs. Retour sur les bancs de l'école lundi prochain, le 4 septembre.