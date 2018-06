Orléans, France

Au coeur de cette émission intitulée "l'apprentissage c'est ma voix" et préparée depuis le mois de janvier par les élèves de la classe de première "bac pro accueil et relation clients" du CFA Orléans Métropole : l'apprentissage, pour quoi faire ? Pendant cinq mois, ils ont réalisé une série de reportages sur ce thème, interrogeant des chefs d'entreprise, des tuteurs, des conseillers d'orientation de l'Education Nationale, des formateurs du CFA, pour mieux comprendre les enjeux de la réforme.

Des spécialistes et un patron pour expliquer le contexte

Un travail présenté ce mercredi 27 juin au cours d'une émission de radio entièrement préparée et présentée par les apprentis eux-mêmes. Autour d'Océane Pichon et Myriam Afouadas, les deux présentatrices, trois invités sont venus expliquer le contexte et livrer leurs expériences de spécialistes : Josette Latournerie, consultante en formation, Christophe Lavialle, inspecteur général de l'Education Nationale et ancien professeur d'Economie à l'Université d'Orléans, et Antoine Gauthier, patron de la SARL Gauthier Electricité à Orléans.

L'apprentissage mène-t-il à tout ? Oui puisqu'on a même trouvé un clown !

Pourquoi devient-on apprenti ? Pour l'indépendance financière, pour apprendre un métier, pour sortir d'un système scolaire jugé "ennuyeux"... Quelles qualités faut-il pour être un bon tuteur face à un apprenti ? De la patience, de la mesure, et une bonne dose de pédagogie.... L'apprentissage mène-t-il à tout ? Peut-être puisque certains sont devenus clowns en passant par l'apprentissage... Et qu'attendent les patrons de la réforme de l'apprentissage ? Les reportages des apprentis ont tenté de répondre à ces questions à travers leurs reportages.

Regard sur l'apprentissage ailleurs en Europe

Pourquoi dit-on qu'en Allemagne la formule de l'apprentissage est-elle plus efficace, le taux de chômage des jeunes est-il directement lié à l'ampleur et à la culture de l'alternance dans les pays d'Europe ? Les questions des apprentis étaient nombreuses, et précises, préparées par les jeunes eux-mêmes.

La réforme de l'apprentissage, des enjeux majeurs

Les trois invités de l'émission "l'apprentissage c'est ma voix" ont longuement répondu aux interrogations des jeunes, et éclairé les enjeux de la réforme, en expliquant par exemple que l'objectif serait d'apporter une meilleure adéquation entre les besoins des entreprises et les choix de formation.