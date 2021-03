Une simulation d'accident de car scolaire pour sensibiliser les collégiens au port de la ceinture de sécurité

Quelque 1.500 élèves du Gard et de l'Hérault vivent jusqu'au 2 avril prochain une expérience unique grâce à la tournée d'un car pédagogique. Au-delà de l'aspect ludique, cette simulation d'accident a pour but de les sensibiliser au port de la ceinture de sécurité.

Un car de transport scolaire qui fait un tonneau avec des collégiens à l'intérieur. Rassurez-vous, il ne s'agit que d'un exercice, une simulation destinée à sensibiliser les élèves au port de la ceinture de sécurité. Cette opération, mise en place par la société de transports Keolis, se déroule jusqu'au 2 avril prochain dans six établissements du Gard et de l'Hérault auprès de 1.500 collégiens. En ce début de semaine, lundi et mardi, ce sont ceux du collège Elsa-Triolet de Beaucaire (Gard) qui ont connu cette expérience unique.

Le car, juché sur des vérins, bascule tout doucement à 90 degrés pour se retrouver sur le flanc. À l'intérieur, les collégiens comprennent ainsi l'intérêt de boucler leur ceinture de sécurité. Ils doivent ensuite sortir du véhicule par une trappe sur le toit. Une expérience ludique mais nécessaire puisque, malgré les recommandations des chauffeurs, seulement 2 à 3 % des collégiens mettent naturellement leur ceinture. Selon Keolis, le chiffre grimpe a plus de 20% chez ceux qui ont participé à l'expérience.

La même opération est programmée jeudi 1er avril et vendredi 2 avril au collège La Gardonnenque à Brignon.