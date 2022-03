Une soixantaine d'enfants ukrainiens bientôt scolarisés dans les Pyrénées-Orientales

Après leur arrivée avec leurs familles dans les Pyrénées-Orientales ces derniers jours, la soixantaine d'enfants ukrainiens va bientôt être scolarisée dans des établissements du département. "Nous sommes prêts", confirme ce mercredi le directeur académique Frédéric Fulgence.

Après l'arrivée de plus d'une centaine d'Ukrainiens au début du mois à Perpignan, dont une soixantaine d'enfants, l'Education nationale organise leur prochaine scolarisation. Elle reçoit les familles ce mercredi matin au Moulin à Vent, pour rencontrer les parents et choisir le type d'accompagnement pour chaque élève. Ces derniers ont entre 5 et 18 ans. Ceux qui connaissent quelques mots de français pourront être intégrés à des classes. Pour les autres, des ateliers linguistiques seront menés par des enseignants spécialisés dans l'accueil d'enfants étrangers.