Une spécialité sport seulement dans un lycée privé du Mans : "Une situation inégalitaire"

La spécialité "Éducation physique, pratiques et culture sportives" s'ouvre pour les lycéens en voie générale dans la Sarthe. Cette spécialité, qui compte au baccalauréat, a été ouverte en 2021 par le ministère de l'Education nationale, de la jeunesse et des sports. Un seul établissement va la proposer en 2022 dans le département : le lycée Saint-Charles-Sainte-Croix, un établissement privé du Mans.

"Une situation inégalitaire" dénonce le syndicat des professeurs d'EPS

Dans le détail, le rectorat demande aux lycées s'ils sont intéressés pour proposer cette spécialité. Les équipes pédagogiques doivent ensuite monter un dossier. Dans la Sarthe, aucun lycée public ne s'est prononcé. Une situation regrettable pour le syndicat des professeurs d'EPS, le SNEP. Antonin Bezannier, son co-secrétaire départemental, estime que ça rend la situation inégalitaire : "Les élèves qui n'ont pas la possibilité financière pour s'inscrire dans ces établissements ne pourront pas bénéficier de cette spécialité. Aussi, les internats ne sont pas illimités. Donc les élèves ne pourront pas se placer dans les établissements loin de chez eux".

Mais pourquoi aucun établissement public ne s'est positionné dès l'ouverture de la spécialité, en 2021 ? Le lycée Le Mans Sud, par exemple, propose déjà depuis des dizaines d'années du sport-étude, une option qui permet aux élèves sportifs d'aménager leur emploi du temps. 140 élèves de seconde sont concernés par exemple. Mais pour la spécialité "Éducation physique, pratiques et culture sportives", la proviseure Catherine Vélain, a voulu prendre son temps : "Au moment où j'ai pris contact avec le rectorat, les modalités étaient encore un peu floues. Je voulais avoir le contenu exactement de la spécialité."

Art du cirque à la rentrée 2022

La proviseure compte monter le dossier à la prochaine ouverture des demandes, en octobre 2022. C'est un peu tard, estime Alexis Marganne. Le secrétaire du SNES-FSU au lycée Le Mans sud aurait aimé voir cette spécialité qui est un vrai plus pour les élèves sportifs, "_avec deux avantages majeurs. Premièrement, ceux qui sont doués en sport peuvent l'intégrer dans le calcul de leur baccalauréat. Donc c'est une grande aide pour l'obtention de leur examen. Et deuxièmement, ça facilite les demandes dans le supérieur, notamment en STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives)."_

Et, cette spécialité propose plus que de la pratique sportive. Elle intègre aussi des enseignements sur la santé, la culture ou l'histoire. "La spécialité peut ouvrir vers des filières en sociologie ou en biologie."

Alexis Marganne craint également une concurrence et que des élèves de 3e ne boudent l'établissement public pour privilégier la spécialité sport du lycée Saint-Charles, "en sachant qu'en plus, Le Mans sud est l'établissement plus excentré du Mans, alors que Saint-Charles est plutôt mieux desservi en transports et plus proche du centre-ville du Mans."

En attendant, le lycée Le Mans sud proposera la spécialité art du cirque dès septembre 2022. Cette spécialité doit être suivie en première puis en terminale pour les élèves en voie générale. Elle compte pour le bac au même titre qu'une spécialité maths, SVT ou littérature et compte pour l'épreuve avec un coefficient 16.