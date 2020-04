Une start-up de Limoges propose gratuitement des modules d'apprentissage des maths pour les élèves confinés

C'est une nouvelle illustration de la solidarité en temps de confinement. A Limoges Grains'up est une start-up qui emploie 9 personnes. Elle est spécialisée dans l'aide à la formation interne des entreprises. Elle a développé un outil numérique baptisé Programme Pi qui propose des modules de formation en mathématiques dédiés à de nombreux métiers. Elle vient d'adapter cet outil pour les jeunes qui font l'école à la maison et le propose gratuitement sur son site internet.

Une envie de contribuer

A la demande du rectorat Guillaume Isnard, le fondateur de Grains' up, avait déjà testé Programme Pi auprès de collégiens et de lycéens professionnels. Il n'y avait plus qu'un pas à faire pour transposer ainsi son outil d'apprentissage des maths. Et c'était comme une évidence de le faire en cette période par solidarité. "La plupart des gens de l'équipe sont parents d'élèves et avaient donc envie de contribuer" précise Guillaume Isnard. C'est aussi une belle opportunité pour la jeune entreprise de montrer son savoir faire.

Une présentation ludique des maths

Programme Pi propose des modules pour les classes de primaires et de collèges uniquement. Il s'agit de compléments aux cours réguliers des enfants. Avec une manière différente de faire des maths. Les modules sont animés, sonorisés, interactifs. "Ils abordent les maths d'une manière ludique et imagée" souligne Guillaume Isnard. Il y a ensuite des mises en situation réalisées en vidéo ou en images numériques interactives. "Là on est plongés dans une tâche. Par exemple on a mis qu'on allait faire une recette de cuisine ou refaire le papier peint de la chambre". Ce sont des situations que les parents vont pouvoir accompagner dans la réalisation". Des jeux permettent également de s'entraîner. Les modules Programme Pi sont accessibles via le site internet programme-pi.com