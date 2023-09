Une trentaine d'écoles du Mans privées de fournitures scolaires depuis la rentrée

Pas de cahiers, pas de feutres effaçables et parfois même pas de manuels de lecture... La semaine dernière dans près de la moitié des écoles publiques du Mans (30 sur environ 70), la rentrée s'est faite pour certaines classes sans une partie du matériel, voire sans rien du tout.

Un problème que les équipes enseignantes ont découvert en revenant au travail, quelques jours avant la rentrée. "Quand on a fait le tri dans les arrivages, on a réalisé qu'il n'y avait pas les cartons des CE2", raconte Florie Cristofoli, enseignante à l'école Gérard-Philippe, aux Sablons. A l'école Pergaud-Lapierre, dans le quartier des Bruyères, la moitié des 15 classes sont concernées selon Mathilde Jack, en charge des CP et membre du syndicat SNUipp : "Concrètement, dès le premier jour, quand on n'a pas les cahiers de liaison dans lesquels ont fait passer toutes les infos utiles aux parents, c'est compliqué."

"Franchement, c'est ma pire rentrée en plus de 10 ans..."

Place alors au système D. Pour parer à l'urgence et assurer le bon déroulement de la rentrée, les équipes raclent les fonds de tiroirs, tapent dans les réserves ou demandent à d'autres écoles mieux fournies si elles peuvent les dépanner. "C'est énormément de temps perdu, déplore une enseignante de Gérard-Philippe, à courir après le matériel, sans compter des soucis que nous avons eu ici avec des travaux mal finis qui ont laissé l'école dans un état lamentable, on n'a même pas eu le temps de faire les réunions d'équipes qui sont pourtant très importantes pour organiser l'année. Franchement, c'est ma pire rentrée en plus de 10 ans..." En parallèle, les équipes vont à la pêche aux informations du côté de la mairie. "Nos commandes n'ont pas été validées pour cause de budget nous a-t-on répondu", s'étonne Mathilde Jack.

Le seuil maximal de dépense atteint plus tôt que prévu

Plus d'argent à la ville du Mans ? Pas exactement. En 2019, la municipalité a passé un marché "papèterie et travaux manuels" pour 4 ans, lequel arrivait à échéance en juillet, à la fin de l'année scolaire. Dans ce type contrat, dont les volumes peuvent varier, la ville fixe une somme de dépenses minimale et une somme maximale, qui s'élevait à l'époque à 1,2 millions d'euros hors taxes. Problème : entre-temps, les prix se sont envolés et "le seuil maximal du marché a été atteint", explique le cabinet du maire. Conséquence : le marché a été clos avant que toutes les commandes passées par les enseignants en juin ou juillet aient pu être honorées. "L'inflation, tout le monde était au courant, ils auraient pu le voir venir, anticiper un minimum et prévoir une rallonge dès le printemps !", peste un enseignant concerné.

Le nouvel appel d'offre lancé avant les vacances vient seulement d'être attribué. Mais la ville se veut rassurante : "Dès cette semaine, les établissements pourront par la plateforme de commande formaliser leurs besoins pour une livraison à intervenir rapidement. Les commandes qui n’avaient pu être honorées dans le courant de l’été sont d’ores et déjà traitées en priorité par le prestataire." Il faudra toutefois probablement quelques semaines pour qu'elles arrivent toutes.

Défaillance du fournisseur de manuels scolaires

Plus grave en revanche : pour l'autre marché des livres scolaires, la ville est "confrontée à une défaillance du prestataire", révèle le cabinet du maire. C'est pourquoi de nombreuses classes, notamment de CP et de CE1, n'ont aucun manuel de lecture ou de mathématiques. "Quand on est censé insister sur les fondamentaux et qu'on ne peut pas commencer à travailler correctement en début de CP, c'est compliqué, on a vraiment un sentiment d'impuissance et une grande frustration", s'indigne Cyril, enseignant à Gérard-Phillippe. Sur ce dossier, la ville du Mans assure avoir enclenché "toutes les procédures de recours légaux". Mais en attendant, elle va devoir se débrouiller pour apporter une solution d'urgence aux écoles concernées.