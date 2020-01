Une trentaine d'enseignants perturbent un salon pour l'orientation des lycéens à Valence

Valence, France

Ils voulaient changer leur mode d'action contre la réforme des retraites. Une quinzaine d'enseignants ont perturbé le Forum post-bac à Valence (Drôme) ce samedi 18 janvier. Vers 11h, ils ont commencé à chanter et défiler dans les allées de ce salon, dédié à l'orientation des lycéens. L'action a duré une dizaine de minutes. Les manifestants sont ensuite sortis de la salle pour rejoindre une quinzaine de leurs collègues à l'extérieur du bâtiment et distribuer des tracts.

"C'était important et symbolique pour nous d'être présent à ce salon, de signifier qu'on est là, qu'on continue la mobilisation même le week-end, explique Cécile, enseignante en lycée à Valence. C'est un salon qui s'adresse à nos élèves. Eux aussi auront le droit d'être à la retraite un jour. Ils risqueraient de souffrir de cette réforme si jamais elle passe."

"Nous nous battons [contre la réforme des retraites] pour le corps enseignant, la fonction publique, mais aussi la société toute entière." - Cécile, enseignante en lycée à Valence.

Dans les allées du salon, pendant l'action, les regards sont amusés. Quelques personnes applaudissent, mais beaucoup restent indifférentes. "Je comprends cette action. J'ai bien compris la difficulté du métier et je soutiens la démarche sur son principe, assure Florent, un participant au salon. Maintenant, est-ce que c'est le meilleur lieu pour le faire ? On accueille ici des adolescents et leurs parents qui s'interrogent sur leur avenir. Ils sont déjà anxieux de savoir ce qu'ils vont faire après le bac. Savoir que le corps enseignant est en souffrance, c'est une chose, mais ça renforce peut-être le côté anxiogène."

Coup de grâce

Des élèves anxieux à cause de la réforme du bac estiment les professeurs. Dans leur tact distribué à la sortie du bâtiment, ils écrivent que la réforme des retraites est un "véritable coup de grâce", alors que le personnel de l'Éducation nationale "[subit] des attaques sans précédent" depuis 2018. Les enseignants assurent qu'ils ne lâchent rien. Ils ont déjà prévu de nouvelles actions la semaine prochaine contre la réforme des retraites.