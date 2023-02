Une vingtaine de jeunes de Centre-Val de Loire reçoit une bourse pour étudier dans le nucléaire

L' Université des Métiers du Nucléaire (UMN) et France Relance, ont distribué 23 bourses à des jeunes de la région Centre-Val de Loire dont 15 à des étudiants d'Indre-et-Loire. Issus des lycées Grandmont et Gustave Eiffel de Tours et Rabelais de Chinon, ces jeunes se destinent à des métiers en tension du secteur du nucléaire.

ⓘ Publicité

"On fait de la pédagogie pour expliquer aux jeunes que nucléaire et écologie ne sont pas incompatibles et que les métiers de soudeur ou de chaudronnier ont de l'avenir", explique Hélène Badia, présidente de l'Université des Métiers du Nucléaire.

Hugo, 21 ans, étudiant en BTS conception des produits industriels, s'estime chanceux d'avoir reçu cette bourse : "il y a encore du travail pour au moins vingt ans si ce n'est plus". Il espère pouvoir décrocher un apprentissage à la centrale nucléaire de Chinon. Une idée soufflée par son parrain. Car en plus des 600 euros mensuels de la bourse, les jeunes ont désormais des professionnels du secteur sur qui s'appuyer.