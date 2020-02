Une vingtaine de professeurs du lycée Joseph Fourier à Auxerre (Yonne) ont protesté hier soir contre les E3C

Hier à 19 h, devant le lycée Joseph Fourier d'Auxerre (Yonne), une vingtaine d'enseignants ont protesté contre la surcharge de travail qu'occasionnent pour eux et leurs élèves les nouvelles épreuves de contrôle continu (E3C). Certains ont même corrigé des copies jusque tard en salle des professeurs.

Auxerre, France

Rien n'était prêt à les arrêter pour montrer leur mécontentement : environ 25 professeurs du lycée Joseph Fourier d'Auxerre (Yonne) ont bravé la pluie et le vent fripon hier soir devant leur établissement. Avec une idée bien précise, celle de protester contre les nouvelles épreuves communes de contrôle continu (E3C), prévues par la réforme du bac 2020 du ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer.

Pour les élèves de Premières, les examens d'histoire-géographie, de langue vivante A et B et de mathématiques pour la filière technologique ont eu lieu en janvier dernier. Les professeurs concernés ont désormais la rude tâche de corriger pour la première fois ces copies sur ordinateur.

Au lycée Joseph Fourier, aucun examen n'a été reporté le mois dernier, comme cela a pu être le cas dans de nombreux lycées de France.

Correction de copies jusque 22 heures hier en salle des professeurs

Hélène Joulkva est professeur d'espagnol et a tenu hier soir à corriger ses copies d'E3C directement en salle des professeurs, quitta à rester tard. « Tout est sur informatique et on n'a pas forcément tous de bonnes connexions Internet. »

En plus de l'aspect technique, rester hier soir parmi tous les professeurs au lycée était également un acte solidaire : « C'est une responsabilité de corriger des copies, et comme c'est difficile de le faire seule, on a besoin de concertation. »

« J'ai l'impression de courir après le temps »

Pour autant, une cinquantaine d'enseignants de cet établissement auxerrois a tenu à se faire entendre hier soir pour dénoncer la surcharge de travail que les corrections de ces E3C représentent pour eux. « J'ai l'impression de faire un travail de mauvaise qualité pour mes élèves. C'est relativement difficile à vivre. Je n'ai pas l'impression de fournir à mes élèves quelque chose d'aussi utile que les années précédentes », nous confie Olivier Thiébaut, professeur d'histoire-géographie au lycée Joseph Fourier.

Le stress des enseignants s'additionne à celui que ressente les élèves face aux salves d'examens qui les attendent jusqu'à l'été prochain. Une autre session d'examen aura lieu au trimestre prochain pour les mêmes élèves de Premières avec une épreuve inédite également pour tous les élèves de Terminales de France. En tout et pour tout, ces épreuves de contrôle continu compteront pour 30 % de la note finale de leur baccalauréat. Des examens à ne pas prendre à la légère, naturellement.

Les copies de la première session des E3C que corrigent actuellement les professeurs du lycée Joseph Fourier doivent être rendues impérativement le 9 mars prochain. Contrairement à des collègues d'autres établissements, ils tiennent coûte que coûte à les rendre à temps. Afin que leurs élèves découvrent les premières notes de leur baccalauréat une semaine plus tard.