Une volière à drones au lycée professionnel de Sorgues

Une volière non pas pour les oiseaux mais pour les drones. Le lycée professionnel Montesquieu de Sorgues dans le Vaucluse est le premier en France à bénéficier de ce type d'équipement. Cette volière ou cage à drones conçue par la société AirCaptif a été inaugurée ce 15 décembre. Elle doit permettre aux élèves de première et terminale en bac pro service numérique de s'exercer plus souvent.

Une grande structure gonflable

Six mètres de long, quatre mètres de large, cinq mètres de haut. Voilà les dimensions de la volière. Cette structure gonflable permet de faire voler un drone dans de bonnes conditions sans forcément tenir compte de toute la réglementation de vol. "En fait pour faire évoluer un drone, on est soumis à une réglementation qui interdit l'usage de ce drone à l'extérieur si on est pas encadré assez rigoureusement et on est dans un espace aérien contrôlé. Donc la volière fermée va nous permettre d'étendre largement notre champ d'application et donner un bon coup de boost à notre formation drone", explique Philippe Bernard, professeur en électronique qui enseigne en bac pro service numérique.

Un outil pédagogique et d'insertion

La formation de ses élèves au lycée Montesquieu de Sorgues est axée sur la réparation des drones. La volière leur sert donc à vérifier que leurs interventions sur le drone ont les effets souhaités. La volière devrait leur permettre d'avoir un meilleur niveau. Et c'est un important car savoir piloter ou réparer un drone est un atout sur le marché de l'emploi. "Nos élèves peuvent prouver qu'ils connaissent ce marché qui est la maintenance des drones, et en plus ça les captive. C'est un outil qui nous permet de garder leur attention. Et ça c'est essentiel", se réjouit Philippe Bernard.

Le proviseur de l'établissement qui porte le projet depuis 2015 est aussi très fier. "Pour l'établissement c'est un plus car nous sommes la premier lycée de France à en avoir un. Nous faisons déjà des envieux d'ailleurs. J'ai été contacté par d'autres établissements ou même des entreprises pour savoir si on pouvait le prêter ou le louer", raconte Ludovic Brault. Cette volière à drones a couté 5 000 euros.