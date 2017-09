Une votation organisée à Nancy en janvier 2018 sur les rythmes scolaires

La Ville de Nancy va organiser une votation électronique en janvier prochain sur les rythmes scolaires. Retour à la semaine d'école de 4 jours ou non, organisation des activités périscolaires : la municipalité lance la concertation.

Depuis la rentrée - et pour la quatrième année - les élèves des écoles publiques de Nancy se rendent en classe du lundi au vendredi. Mais, comme le prévoit un décret du gouvernement, la donne pourrait changer : les communes qui le souhaitent peuvent revenir à la semaine de quatre jours d'école. Quel sera le choix de la Ville de Nancy ? Elle lance une concertation.

Pas de question "pour ou contre ?"

Trois réunions de quartier sont prévues en décembre ainsi qu'une plate-forme d'échange avec les élus sur internet et la consultation des enseignants et associations. Puis, en janvier 2018, une votation électronique. Et qu'on ne s'attende pas une question binaire du type "pour ou contre la semaine de quatre jours et demi d'école ?" L'enjeu est plus complexe selon Laurent Hénart, maire (UDI) de Nancy : "le décret ouvre un champs de débat plus large. Quand on va trop vite, on réduit le débat à une question "pour ou contre ? ", "oui - non ?" qui focalise les oppositions".

Le décret permet de travailler sur l'organisation de la semaine, 4 jours ou 5 jours, mais aussi sur les congés, les horaires, les activités périscolaires. La Ville les a doublées avec les nouveaux rythmes scolaires. On estime qu'elles ont eu un effet positif pour les enfants. Mais est-ce qu'on les conserve, est-ce qu'on les modifie ? On veut vraiment avoir un débat global pour essayer de stabiliser les choses. C'est l'intérêt des enfants quand même !" - Laurent Hénart, maire de Nancy

La votation électronique sera ouverte à tous les Nancéiens inscrits sur les listes électorales. Le résultat de la votation sera soumis au conseil municipal de Nancy en février 2018 pour une application à la rentrée suivante.