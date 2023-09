Uniforme à l'école : Olivier Richefou laisse le choix de l'expérimentation "à chaque communauté éducative"

Emmanuel Macron s'est dit ce lundi favorable à des "expérimentations" et une "évaluation" du port de l'uniforme à l'école, se prononçant de son côté plutôt pour une "tenue unique", qu'il juge "beaucoup plus acceptable pour les adolescents", dans une interview sur la chaîne du Youtuber Hugo décrypte. "Sans avoir un uniforme, on peut dire +vous vous mettez en jeans, tshirt et veste+ (...) la question de la tenue unique est à mon avis plus acceptable, peut paraître un peu moins stricte d'un point de vue disciplinaire", a-t-il ajouté.

"J'annoncerai à l'automne les modalités d'expérimentation qui nous permettront de tester" la tenue unique, a annoncé ce lundi Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale. Il souhaite même "qu'on puisse assez vite lancer des expérimentations sur ce sujet". Ce test doit permettre de voir "ce que ça permet en matière de restauration de l'autorité à l'école, de l'élévation du niveau", assure Gabriel Attal.

Si la présidente de la région Pays de la Loire, Christelle Morançais, se déclare prête à une expérimentation dans les lycées des Pays de la Loire, le président du département de la Mayenne, lui, préfère laisser à chaque équipe en place dans les collèges le choix d'organiser une expérimentation : "je souhaite que les collèges gardent leur liberté, je crois beaucoup à la liberté. Si une communauté éducative souhaite tester, nous l'accueillerons bien évidemment. Il y a des époques où ça a fonctionné et ça peut gommer les différences entre ceux qui ont des marques de vêtements et les autres qui n'en ont pas. Mais la liberté des collèges reste de mise" précise Olivier Richefou.