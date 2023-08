Uniforme à l'école : une expérimentation à Perpignan d'ici la fin de l'année ?

L'uniforme à l'école pourrait être expérimenté à Perpignan d'ici la fin de l'année 2023. C'est en tout cas la volonté affichée par le maire ce jeudi lors d'une conférence de presse. Selon Louis Aliot, l'uniforme dans les écoles maternelles et primaires permettrait de "mettre un peu de rigueur dans les écoles, augmenter le sentiment d'appartenance à un établissement ou à une ville, et mettre fin à la course aux vêtements de marque et aux vêtements religieux ."

Dans l'attente de l'autorisation du ministère, le maire a déjà pris contact avec certains établissements pour trouver des directeurs ou des directrices volontaires. "Je souhaiterais que cette expérimentation commence le plus vite possible, confie Louis Aliot. On peut très bien la débuter dans le courant de l'année scolaire, peut-être même avant Noël."

Le coût de l'expérimentation pris en charge par la ville

"S'il s'agit d'un sweatshirt, d'un tee-shirt ou d'une blouse, le coût ne sera pas énorme, reprend Louis Aliot. Et puisque nous proposons l'expérimentation, nous paierons les tenues uniformisées." Ensuite, si cette expérience est un succès, Louis Aliot compte sur des aides de l'État. "Les organismes d'État comme la CAF contribuent à la vie des familles. Nous pourrions imaginer que ces aides permettent à des familles d'obtenir ces tenues. Je préfèrerais qu'une allocation soit accordée pour acheter un uniforme plutôt qu'elle serve à acheter je ne sais quoi, qui ne sert à rien aux enfants."

Outre Perpignan, le maire de Béziers Robert Ménard avait exprimé début août son souhait d'expérimenter le port de l'uniforme dans sa commune.

"Ce n'est pas le sujet de notre rentrée", réagissent les syndicats enseignants

Alors que le ministère de l'Éducation nationale a interdit le port de l'abaya dans les établissements scolaires dès ce lundi pour la rentrée, les syndicats enseignants regrettent de voir ce sujet de société s'inviter dans les débats.

"C'est un sujet sociétal et politique, mais ce n'est pas un sujet d'éducation. Ce n'est pas le sujet de notre rentrée", martèle Jérôme Guy, le co-secrétaire du syndicat FSU-SNUipp dans les Pyrénées-Orientales. En effet, les syndicats auraient plutôt préféré insister sur la surcharge des effectifs en classe, sur le manque de recrutement d'enseignants et sur l'embauche de contractuels non diplômés.