Uniformes dans les collèges du Territoire de Belfort : "Il y a des instances pour en débattre"

Les collégiens du Territoire de Belfort vont-ils bientôt porter l'uniforme ? Nous vous l'annoncions sur France Bleu Belfort Montbéliard , le président du département Florian Bouquet se porte volontaire pour y expérimenter le port de la tenue unique. Il explique vouloir ainsi éviter des polémiques sur la laïcité qui divise la société à chaque rentrée.

Pas de concertation sur le terrain

Une annonce faite (presque) à la surprise générale de la communauté éducative, qui n'a pas été consultée par le Département. Sandrine Claude, présidente de la Fédération des Parents d'Elèves (FCPE) du Territoire de Belfort, n'est pas d'accord avec la méthode. "Je rappelle qu'il y a des instances pour débattre de ce genre de choses, au sein des établissements", souligne-t-elle. "Des instances dans lesquelles les élèves peuvent s'exprimer."

"Avant de marquer une volonté, il est important d'en faire part aux partenaires, que sont les membres de la communauté éducative", poursuit Sandrine Claude, ajoutant que pour le moment aucune analyse ne démontre l'utilité de l'uniforme "en matière de climat scolaire". "Si l'uniforme était une baguette magique pour le climat scolaire, je crois que tous ceux qui travaillent dans les établissements scolaires l'auraient déjà utilisé."

D'autres priorités

Selon elle, le port de l'uniforme n'est pas une priorité. "S'il a des investissements supplémentaires à faire pour l'école, on pourrait envisager un service de petits-déjeuners pour tous, ou pourquoi pas la cantine gratuite", propose-t-elle. "Ce sont de vraies mesures pour le climat scolaire."

Et puis, un uniforme ça coute cher. "On a fait les estimations, les uniformes dans les départements d'Outre-Mer c'est entre 150 et 200 euros par uniforme et il en faut plusieurs par élève", conclut-elle.