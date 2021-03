Université Catholique de l'Ouest : la majorité régionale tacle le président socialiste de l'Agglo de Laval

La majorité régionale dit regretter que Florian Bercault n'apporte pas son soutien au projet d'installation de l'Université Catholique de l'Ouest sur le campus de Changé et dénonce une volte-face du président socialiste de Laval Agglo.

C'est un dossier qui crée la polémique : faut-il donner de l'argent public à une université privée pour son développement ? La Région et le Département ont déjà apporté leur soutien et leur promesse d'aide financière.

Pour l'instant, la majorité de gauche de Laval Agglo a décidé de faire un bilan de l'offre avant de prendre une décision, d'organiser une conférence d'ici l'été réunissant tous les acteurs locaux et régionaux et de définir des modalités d'accompagnement des projets. Pour être plus clair, à ce stade, Laval Agglo ne confirme pas les souhaits de l'ancienne majorité de droite qui n'avait pas pris d'engagement ferme mais partait sur l'idée d'un financement qui aurait pu atteindre 25%.

"La gauche rallume par pure idéologie la guerre scolaire"

"Une volte-face incompréhensible de Florian Bercault" dénoncent, dans un communiqué, les présidents des groupes majoritaires de la Région Pays de la Loire Laurent Dejoie et Philippe Henry : "cette position dogmatique est motivée par des considérations politiciennes internes à sa majorité et une hostilité archaïque contre l'enseignement libre".

La majorité régionale demande d'abord à Florian Bercault de confirmer son engagement en faveur du projet d'installation de l'UCO sur le campus de Changé et ensuite au député PS mayennais Guillaume Garot, candidat tête de liste aux élections régionales, de prendre position sur ce dossier.