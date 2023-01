Université Clermont-Auvergne : le "Learning centre" ouvrira en septembre 2024 à Clermont-Ferrand

Les travaux sont déjà en cours rue Kessler à Clermont-Ferrand. D'ici 18 mois, un "Learning centre" verra le jour. Elus, préfet et direction de l'université ont symboliquement posé la première pierre ce jeudi. Concrètement le "Learning centre" est un bâtiment de 7.000 m², il abritera une bibliothèque, les services de l'ingénierie pédagogique, de l'orientation et l'insertion des étudiants mais aussi des espaces de travail (seul ou en groupe) et de détente. Tous ses espaces et services accueillerons les étudiants de l'université Clermont-Auvergne, et particulièrement ceux des facultés du centre-ville, à proximité. Un espace de restauration du Crous et un jardin complètent le projet.

Vers un campus dans le centre-ville clermontois

Pour le président de la métropole clermontoise, Olivier Bianchi, cet espace de culture et d'échange est important : "Il n'y a pas de développement dans cette ville sans développement du second degré et de la recherche". Baptisé le Kap, le "Learning centre" sera particulièrement précieux pour les étudiants de la faculté de droit ou ceux des sites Gergovia et Carnot, à proximité. C'est un atout important selon le président de l'UCA, Mathias Bernard : "Il est en plein cœur de la métropole de Clermont-Ferrand, il sera très visible du boulevard François Mitterrand, du jardin Lecoq… Il sera à moins de 10 minutes des lieux d'étude".

Un projet porté depuis de nombreuses années et dont le coût s'élève à 22 millions d'euros (17 millions pour le bâtiment et cinq pour les équipements). L'université finance à hauteur de 6,55 millions, pour le reste ce sont les collectivités territoriales et l'Etat : 7,85 millions de la région Auura, trois millions de Clermont Auvergne Métropole, 2,6 millions de l'Etat et deux millions du conseil départemental du Puy-de-Dôme.

L'ouverture du "Learning centre", le Kap, est prévue en septembre 2024.