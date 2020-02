Université d'Orléans : à quand la fin de la politique d'austérité ?

Membre depuis peu du Conseil d'Administration, Corinne Leveleux Teixeira dénonce les " comptes fantastiques" de l'Université d'Orléans. Pour elle, plus rien ne justifie les mesures d'économies qui pèsent sur le fonctionnement et les agents. Le président lui répond que la relance est déjà en cours.

Orléans, France

" On est aujourd'hui une université à l'arrêt" dénonce d'emblée Corinne Leveleux Teixeira. Ce mardi matin, la professeure d'histoire de droit a convié la presse pour " rétablir la vérité sur les finances de l'Université". Celle qui siège aussi dans l'opposition au Conseil Municipal d'Orléans vient de faire son entrée au Conseil d'Administration de l'Université. " C'est vrai que j'ai peut être un œil neuf par rapport à mes collègues. Mais tout de suite, j'ai vu qu'il y avait des choses étonnantes dans les comptes."

"On a traité un rhume avec une chimio"

Corinne Leveleux Teixeira en conférence de presse ce mercredi © Radio France - Patricia Pourrez

L'enseignante a donc repris les comptes depuis 2011 et l'entrée en vigueur de la Loi LRU qui donne plus autonomie financière aux universités. " Il y a eu un problème d'anticipation et de gestion au moment de la présidence de Youssoufi Touré et l'université s'est retrouvée dans une situation tendue". En 2016, l'actuel président, Ary Bruant, a d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme : " Le problème, c'est qu'il a tout exagérer " explique Corinne Leveleux " il n'y a jamais eu un trou de 12 ou 15 millions d'euros, ça n'a jamais existé". Pour elle, il a volontairement surestimé la situation pour imposer un plan d'économies drastique : " On a traité un rhume avec une chimio" dénonce l'enseignante.

En finir avec le plan d'économies ?

Chiffres à l'appui, elle démontre que la situation financière de l'université s'est d'ailleurs rétablie assez vite. Et aujourd'hui, c'est le véritable paradoxe pour elle : "On a des comptes en positif. En 2018, la trésorerie de l'établissement dépassait même les 23 millions d'euros !! C'est de l'argent qui dort sur le compte de l'université alors que dans le même temps, on continue de geler des postes, on supprime des heures et on ne fait plus aucun investissement au détriment des personnels et des étudiants accueillis." Pour elle, c'est un problème de gouvernance et de pilotage.

Ary Bruant assume et assure que la relance est là

Ary Bruand, président de l'Université d'Orléans © Radio France - Eric Normand

Piqué au vif par cette sortie médiatique, le Président de l'Université, Ary Bruant, tient à préciser les choses : " Oui, l'université va mieux. Mais, c'est grâce à l'effort qui a été fourni depuis 2016". Lui ne renie aucun chiffre : " On avait bien 15 millions de déficit en 2016." Pour Ary Bruant, " Mme Leveleux manque peut-être d'un peu de recul sur les comptes." Pour lui, l'horizon a déjà commencé à s'éclaircir : " L'an dernier, on a commencé une campagne d'emplois sur les personnels techniques et administratifs . On a titularisé des personnels contractuels. C'est bien la preuve qu'on est sur la voie de l'amélioration." Ary Bruant précise aussi que de gros investissements vont être lancés en 2020 pour les amphis de Sciences ou en Staps. " On a un peu de retard mais l'argent qu'on a de côté va bel et bien être investi."

Des révélations avant l'élection du Président de l'Université ?

Pour Ary Bruant, ce n'est sans doute pas anodin si Corinne Leveleux Teixeira sort du bois aujourd'hui avec ces chiffres. " On a des élections pour la présidence dans quelques mois. Et, on sait qu'elle est déjà à la manœuvre pour constituer une liste". L’intéressée répond qu'elle sera bien sur une liste mais en aucun cas candidate pour la présidence. Dans tous les cas, ce sujet des comptes de l'université risque de revenir dans les débats.