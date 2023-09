Université d'Orléans : des professeurs du secondaire démissionnent symboliquement

C'est une question d'équité selon eux alors qu'ils effectuent des tâches administratives comme l'encadrement d'équipe, la création des plannings ou les relations avec les entreprises. Il s'agit des enseignants venus du secondaire, qui dépendent donc de l’Education Nationale mais qui sont affectés dans le supérieur. Ces enseignants demandent la même revalorisation salariale que leurs collègues enseignants chercheurs, soit une prime de 6.400 euros annuel au lieu des 3.200 proposés par le ministère de l'Education Nationale. Une injustice de trop pour Nathalie Brossier, enseignante en économie gestion à l'IUT d'Orléans : "Globalement, le message de la ministre, c'est que nous n'avons pas de doctorat mais dans mon département nous avons tous notre doctorat... Nous gagnons moins sur les heures complémentaires et nous faisons de nombreuses tâches à côté qui ne sont pas rémunérées. On dit stop !"

Les enseignants en discussion avec le président de l'Université, Eric Blond. © Radio France - Vincent Giraldo

Pendant trente ans, il y a toujours eu équité salariale entre les corps enseignants (les chercheurs et ceux du secondaires) mais la loi de programmation de la recherche votée en 2020 a tout bouleversé. Face au président de l'Université d'Orléans, Eric Blond, les démissionnaires engagent le dialogue. "Clarifier le statut est complexe car les personnels concernés ne sont pas clairs aussi sur le sujet, le collectif 384 ne met pas dans ses objectifs un nouveau statut et les organisations syndicales non plus" explique Eric Blond. Un statut encore trop flou et qu'il faut donc éclaircir selon le président de l'Université. Les enseignements pour les étudiants ne devraient pas être perturbés par cette démission collective mais rien n'est clairement prévu pour la reprise des tâches administratives dont les démissionnaires vont se désengager.