Université d'Orléans : que sont devenus les 105 étudiants qui ont inauguré la 1ère année de médecine ?

Pour la première fois de son histoire, l'université d'Orléans accueille en son sein pour cette rentrée une 2ème année de médecine, dans le cadre de la création d'une réelle faculté de médecine à Orléans, décidée par le gouvernement Castex l'an passé, et dont la mise en place est bien sûr progressive. L'an passé , justement, c'était l'accueil de la 1ère année, 105 étudiants intégraient le PASS, le parcours d'accès spécifique santé. Quel en est le bilan ?

Diversification des voies d'accès en 2ème année

Sur ces 105 étudiants, ils n'ont été que 88 à passer effectivement les examens de fin d'année. 40 ont été admissibles, et finalement 16 ont été admis en 2ème année. Parmi eux, seulement 6 se retrouvent en 2ème année de médecine, les autres ayant choisi les filières pharmacie ou kinésithérapie.

Pourtant, ils seront bien 50 étudiants en cette rentrée en 2ème année de médecine à Orléans : les autres étudiants viennent en fait des LAS, les licences accès santé, l'autre voix d'accès à la médecine, après souvent 2 ou 3 années d'études, le taux de réussite s'élève à 25%. Les LAS ayant opté comme discipline majeure la chimie, les sciences de la vie mais aussi les STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives) sont les plus représentés (mais tous ne choisissent pas Orléans pour la suite de leurs études). Enfin, certains des étudiants de cette 2ème année viennent aussi de Tours, notamment pour les moins bien classés des PASS à Tours. Au total, sur les 50 étudiants de 2ème année de médecine à Orléans, 31 seront ainsi originaires de Tours cette année.

Un taux de réussite de 18% pour le premier PASS à Orléans

Conclusion de cette première expérience : le taux de réussite en PASS à Orléans (18%) a été légèrement inférieur à celui de Tours. Mais cela devrait très vite s'équilibrer car Orléans compte pour cette rentrée 135 étudiants en PASS, choisis sur Parcoursup parmi 3 600 candidats alors qu'il n'y avait eu que 1 600 candidats l'an passé - d'où une sélection qui a été forcément plus exigeante...