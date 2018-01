Historiquement, la "fac de sport" a toujours été une des filières les plus demandées. Et l'instauration de Parcoursup, la nouvelle plateforme destinée à l'orientation des lycéens, ne les a pas découragés. Ils étaient très nombreux ce jeudi, pour la journée de visites de l'université.

Pessac, France

Pour entrer en première année de Staps, les élèves ne seront donc plus sélectionnés via un tirage au sort, mais sur leurs compétences. Ou, plus précisément, sur leurs attnedus, selon la terminologie du ier des questions. La filière Staps (sciences et techniques des activités physiques et sportives), l'une des trois filières en tension (avec plus de demandes que de places) de l'Université de Bordeaux, avec la psychologie et la sociologie, ne devrait pas manquer de prétendants à la rentrée. "Avant, avec l'ancienne plateforme APB, les lycéens classaient leurs choix. Donc on avait environ 1 500 demandes en vœu numéro 1, explique Julien Morlier, le directeur du STAPS de Bordeaux. Avec Parcoursup, il n'y a plus de classement. Donc on s'attend à 3-4 000 demandes !"

C'est en effet le changement principal de cette rentrée universitaire 2018/2019. La plateforme Parcoursup, censée être plus égalitaire, et surtout, mettre fin au tirage au sort, qui était utilisé en STAPS, puisque la filière ne peut accueillir que 300 nouveaux étudiants chaque année, ne satisfaisant donc qu'une demande sur cinq. La procédure d'inscription débutera lundi 22 janvier. Les vœux des futurs bacheliers devront être renseignés avant le 13 mars. 10 vœux maximum (au lieu de 24 l'an dernier) et qui ne seront plus classés par ordre de préférence.

La procédure du nouveau logiciel Parcoursup. © Visactu - Visactu

Pour entrer en première année de Staps, les élèves ne seront donc plus sélectionnés via un tirage au sort, mais sur leurs compétences. Ou, plus précisément, sur leurs "attendus", selon la terminologie du Ministère de l'éducation nationale. Ceux-ci, qui ont été décidés nationalement par la C3D (Conférence des directeurs et des doyens Staps) évalueront les élèves non seulement sur leurs compétences sportives, mais aussi scientifiques, leur expression écrite, et leur "intérêt pour l'exercice de responsabilité collective, associative ou citoyenne".

Aujourd'hui, sur 400 étudiants, il ne nous en reste que 150 à la fin de la première année

"Cela permet de recruter des étudiants mieux armés pour affronter l'année de Staps, poursuit Julien Morlier. Beaucoup pensent qu'ils ne vont faire que du sport. Mais en première année, ce ne sont que la moitié des heures ! Résultat, sur 400 étudiants, il ne nous en reste que 150 à la fin du premier semestre."

Côté étudiants, on est plutôt satisfait de cette mesure, jugée plus égalitaire : "Il y avait des gens qui avaient les capacités pour aller en Staps, mais qui étaient rejetés sur tirage au sort, rappelle Ibrahima. Si certains voient une opportunité pour faire valoir un bon dossier scolaire, d'autres sont plus inquiets, comme Maxime, lycéen à La Réole : "_Dans les attendus, on nous dit qu'avoir le Bafa, le diplôme d'animateur, peut jouer. Mais moi, j'ai été pris de court, je n'ai pas eu le temps de le passer_". Pour certains, le tirage au sort aurait pu être plus favorable qu'une sélection sur dossier.