Université de Bourgogne : 40 000 heures de cours disparaissent à la rentrée

Le conseil d'administration de l'Université de Bourgogne a entériné lundi la suppression de 40 000 heures de formation à la rentrée. C'est ce que craignaient les syndicats étudiants depuis plusieurs mois. L'Unef réclame un plan de financement d'urgence.

Tous les 5 ans, les universités doivent faire évoluer leur offre de formation. Dès la rentrée et pour la période 2017 - 2022, à l'Université de Bourgogne, il y aura 40 000 heures de cours de moins que ce qui existe actuellement.

L'Etat se désengage du financement des universités

L'Unef, le principal syndicat étudiant dénonce cette situation et réclame au gouvernement un plan de financement d'urgence. Pour Victorien Di Fraja, le président de l'Unef Bourgogne, le problème est double : d'une part l'Etat qui se désengage de plus en plus, " très concrètement, le glissement vieillesse et technicité, donc le fait que les profs vieillissent et coûtent plus cher, n'est plus pris en charge par le gouvernement, alors qu'il le finançait jusqu'à l'année dernière à hauteur de 600 000 euros."

Ce constat du désengagement de l'Etat est partagé par la présidence de la fac. " D'ailleurs la conférence des présidents d'université a réclamé au gouvernement le déblocage d'un milliard d'euros pour pouvoir faire face à la hausse du nombre d'étudiants," précise Sylvain Comparot, le directeur de cabinet du président Alain Bonnin.

Des filières vouées à disparaître

Mais l'Unef pointe aussi du doigt une mauvaise gestion au sein de l'Université de Bourgogne. " Dans le dernier budget, il y avait des frais de réception à hauteur de 725 000 euros et des budgets de voyages et déplacements à hauteur de 700 000 euros."

Toujours est-il qu'à partir de la rentrée, des filières comme la licence d'italien vont peu à peu disparaître. Cette année l'Université de Bourgogne a accueilli 29 000 étudiants et accusé un déficit de 1,8 millions d'euros.