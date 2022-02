Après deux ans à distance, les journées portes ouvertes de l'UBO à Quimper ont lieu en présentiel

Après deux ans de portes ouvertes organisées à distance, l'Université de Bretagne Occidentale à Quimper accueille ses potentiels futurs étudiants ce samedi 26 février sur son site. Visite des locaux, conférences et temps d'échange sont au programme.

L'Université de Bretagne Occidentale (UBO) à Quimper organise ses portes ouvertes ce samedi 26 février, en présentiel, après deux ans en virtuel. Un soulagement pour toutes les équipes : "C'est important pour les potentiels futurs étudiants de faire le bon choix pour leur avenir et donc de se mettre en situation. C'est quand même plus concret d'être sur place que de se renseigner avec des brochures et sur internet", assure Laure Deschamps qui représente la direction de l'IUT.

Répondre aux interrogations

Les enseignants et les élèves du pôle universitaire, de l'IUT ou encore de l'École Supérieure d'Ingénieurs en Agroalimentaire de Bretagne atlantique (ESIAB) seront présents pour accompagner les curieux : "Notre but est de répondre à toutes les questions. Qu'elles soient sur les formations, les détails administratifs ou encore la vie sur le campus", détaille Philippe Guillou, directeur du Pôle universitaire de Quimper. Les visiteurs pourront visiter les lieux mais également assister à des conférences sur les différentes formations proposées comme celle de l'IUT par exemple.

Le site de Morlaix sera également ouvert au public le même jour. En revanche, les portes ouvertes de l'UBO à Brest auront lieu la semaine d'après, le samedi 5 mars.

