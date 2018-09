Lille, France

« C'est un bilan que je considère comme très positif, puisque 99,95% des étudiants ont trouvé une place dans l'université de Lille », affirme en préambule Jean-Christophe Camart, président de l’université de Lille. Cela représente plus de 11 000 nouveaux bacheliers. À Lille, très peu de lycéens ou de jeunes en recherche de formation ont trouvé porte close.

Effet collector

Pourtant, Jean-Christophe Camart ne dresse pas qu’un portrait idyllique de la nouvelle plateforme : « comme tout nouveau modèle, il a un caractère anxiogène, on sait ce qu'on perd, on ne sait jamais ce qu'on va découvrir ». Les dirigeants de l’université se proposent donc faire remonter au rectorat et au ministère des suggestions.

Premier point : la longueur du temps de réponse et de choix laissés aux étudiants. « Il y a eu effet de collector des voeux confirmés, de la part des jeunes, indique Lynne Franjie, vice-présidente formation de l’université de Lille. Cela ne nous a pas permis de libérer des places rapidement, dans certaines formations. »

Si à Lille, la plupart des candidats ont trouvé formation à leur pied, Nathalie Lebrun, enseignant-chercheur en physique à l'université de Lille et secrétaire nationale du SNESUP s’inquiète tout de même du nombre de jeunes qui n’ont toujours aucuns débouchés : « Par rapport à APB, on a plus de 22% d'élèves qui sont sortis de la plateforme, en un peu plus de trois mois. Il n'y en avait pas autant l'année dernière. Cette année, cela représente 180 000 étudiants. Ils partent en école privée avec parfois des diplômes qui ne sont pas reconnus par l'enseignement supérieur, certains cherchent du boulot. Ce chiffre intègrent ceux qui n'ont pas eu le bac, mais pas uniquement. »

Plus d’implication des enseignants

Côté enseignants, l’une des nouveautés de Parcoursup par rapport à APB, c’est que chaque candidature était étudiée. Les lycéens devaient fournir un CV ainsi qu’une lettre de motivation, versés à leur dossier en plus des notes de première et de terminale. Une source de discrimination potentielle, selon les syndicats.

« Ce sont les familles de milieu favorisés qui vont s'en sortir le mieux. Nous avons demandé au ministère pour savoir où est-ce que les différents types de bac sont allés, mais nous n'avons pas les statistiques. » - Nathalie Lebrun

Les enseignants, eux, déplorent un processus fastidieux, pour des résultats peu satisfaisants. Pour les deux licences de la faculté des sciences et technologies de l'Université de Lille, le nombre de places a été atteint, mais pas dépassé par celui des candidats. Il n’y a donc pas eu de sélection à effectuer.

« Tant qu'on est en dessous de la capacité d'accueil, ça n'a pas d’effet, analyse le doyen de la faculté Christophe Vuylsteker. Ce n'est pas utilisé comme outil de crible sélectif. Dans ce sens-là, c'est beaucoup de travail pour pas grand chose puisqu'avec APB, on aurait eu les mêmes bacheliers. »

L’équipe dirigeant, elle, ne voit pas les choses sous cet angle. Pour Lynne Franjie, c’est au contraire une plus-value : « Le fait d'avoir étudié les dossiers et suivi l'arrivée des candidats a permis aux équipes pédagogiques de mieux connaître le profil des étudiants, le projet qui les amenait même s'il n'est pas encore complètement abouti, alors que généralement ils les découvraient à la rentrée. »